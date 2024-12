A numerologia é uma ferramenta muito utilizada para compreender as energias e vibrações que nos cercam a partir das letras do nosso nome. Ao realizarmos uma análise numerológica, de um nome, é possível acessar informações sobre como ela pode se alinhar com as forças do ano vigente. 2025, por exemplo, promete ser um ano de transformações intensas, uma vez que será regido pelo número 9.

Segundo a consultora esotérica da Astrocentro, Nina D’Óya Igbale, a numerologia é capaz de nos oferecer um mapa energético único, que revela caminhos e potenciais para evoluirmos em harmonia com o momento no qual vivemos.



Como calcular a numerologia do nome?

O cálculo é simples: cada letra do seu nome é associada a um número, seguindo a relação abaixo:

A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6, G = 7, H = 8, I = 9

J = 1, K = 2, L = 3, M = 4, N = 5, O = 6, P = 7, Q = 8, R = 9

S = 1, T = 2, U = 3, V = 4, W = 5, X = 6, Y = 7, Z = 8

Some os valores das letras até chegar a um único dígito (ou mantenha 11, 22 ou 33, que são números mestres). Este resultado é a vibração do seu nome e pode ser usado para revelar tendências e desafios ao longo de 2025.



Significado do

número 9 em 2025

“O número 9 é normalmente associado com conclusões de ciclos, sabedoria, empatia e renovação. Este será um ano para finalizar etapas e liberar o que já não nos serve mais para abrir espaço às novas possibilidades”, explica Nina. Ela ainda destaca que o 9 é um convite para olharmos para dentro e trabalharmos nossa essência, permitindo que as transformações externas sejam reflexos do nosso equilíbrio interior.



Empatia e Conexões (Nomes que somam 2 ou 6)

Se o número do seu nome estiver alinhado ao 2 ou ao 6, as relações interpessoais ganharão destaque. Será um ano para fortalecer vínculos, colaborar e cultivar empatia.



Transformação e Crescimento (Nomes que somam 4 ou 8)

Esses números indicam um impulso para mudanças significativas. O número 9 guiará a libertação de padrões antigos e a evolução pessoal.



Criatividade e Expressão (Nomes que somam 1 ou 5)

Se a vibração do seu nome se conecta a esses números, 2025 será o momento de dar vida às suas ideias. Projetos criativos e novas formas de expressão estarão em alta.



Sabedoria e Introspecção (Nomes que somam 7 ou 9)

A busca por conhecimento e o aprofundamento espiritual marcarão o ano. Cursos, leituras e práticas como a meditação podem trazer insights valiosos.



Aplicando a Numerologia na Vida Diária

Incorporar a Numerologia em sua rotina pode trazer mais clareza e propósito. Seja ao definir metas ou tomar decisões importantes, usar esse conhecimento pode ajudar a aproveitar as oportunidades de 2025.



Nina D’Oyá sugere também integrar outras ferramentas esotéricas para ampliar o autoconhecimento: "O Tarot e o Baralho Cigano são aliados poderosos que podem complementar as orientações da Numerologia, oferecendo perspectivas únicas para o próximo ano".



Um Ano de Transformação

e Empoderamento

2025 será um período de profunda renovação. Ao alinhar sua vibração pessoal com as energias do número 9, você poderá navegar com mais equilíbrio e determinação. Como lembra Nina D’Oyá: "A Numerologia é um farol em tempos de mudança, iluminando nosso caminho para que possamos criar a realidade que desejamos".