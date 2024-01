A VIX, marca de resortwear de Paula Hermanny, mergulha em novos mares para o seu alto verão 2024 e traz, pela primeira vez, uma grande coleção de bijus. São mais de 20 peças, entre brincos, colares e gargantilhas, feitas para ir da areia ao asfalto.

A linha, com muitas correntes e pedras naturais, marca os 20 anos de fundação da Vix, que tem uma história relevante - seus biquínis já foram desfilados po Bruno Luis Barros e celebridades internacionais como Beyoncé e Kate Middleton.

A coleção traz recortes inspirados nos cadernos de viagens do fotógrafo Peter Beard, que unia o olhar fashion às causas de preservação da natureza, com referência a essa simbologia instintiva traduzida em cores, texturas, estampas e detalhes handmade.



Havaianas lançou, em parceria com AZ Marias, sandálias com cores radiantes

Para o alto verão 2024, a Havaianas lançou, em parceria com AZ Marias, sandálias com cores radiantes, lenços de tiras feitos a partir de reaproveitamento de tecidos, com estampa exclusiva, e pins inéditos, que dão um toque especial às sandálias. Diversão e charme para a estação mais quente do ano. Ainda tem uma bolsinha impermeável para combinar com as sandálias e os pins e resguardar celulares e cartões.

Quem Disse, Berenice? fez uma collab com a Faber-Castell

Aproveitando o mote de volta às aulas, a Quem Disse, Berenice? fez uma collab com a Faber-Castell e lançou uma linha de maquiagem com muitas cores. Os produtos foram inspirados em itens escolares e brincam com formatos exclusivos. A coleção traz Iluminador em bastão, inspirado na cola bastão; máscara marca cílios, no formato do marcador de quadro branco; paleta de sombras; caixa de lápis de cor metalizados para olhos e, por fim, o lápis jumbo multifuncional nas cores rosa, vermelho e damasco, semi mate, permitindo o uso para contornar e preencher os lábios.