Tendo o branco como carro-chefe, Valéria Lemos lançou mais um drop de sua coleção de verão 2024. Inspirada no mar e em um dos grandes prazeres que ele proporciona – a navegação –, a empresária e estilista fundadora da Essenciale criou uma coleção leve e fresca em parceria com sua estilista Brenda Marcelino.

Na cartela de cores, um verde seco suave, um rosa claro e um azul acinzentado Henrique Falci/divulgação



Valéria diz que “o verão aflora os nossos sentidos e nos leva a um mar de sensações. Essas sensações são sentidas em um mergulho refrescante em um dia quente, no vento tocando a pele quando navegamos em um veleiro, barco ou navio. A água lava a alma. Somos rios que encontram o mar. O verão nos energiza, alegra, nos traz o desejo de explorar o novo, de buscar novos horizontes”.

A coleção foi baseada em tudo o que disse acima e surpreende por seu tamanho e diversidade de modelos. Com predominância do branco e do off white, tons que transmitem frescor, ela também traz o marinho. Na linha de geomêtricos, a marca trabalhou com listras grossas e finas em marinho, fazendo uma referência ao clássico navy, influência forte nessa época do ano, e um xadrez em laranja e marrom. Ainda na cartela de cores, um verde seco suave, um rosa claro e um azul acinzentado.

A grife mineira também trouxe algumas estampas exclusivas: um floral maior, que ocupa todo o tecido, em tons de azul e cinza, outro floral, com rosas espaçadas em fundo branco, e uma estampa cachemere em tons de laranja e rosa.

A marca prima pelo cuidado nos acabamentos e na escolha da matéria-prima Henrique Falci/divulgação



O verão da Essenciale navega em águas calmas, trazendo formas fluidas na leveza da seda pura e no charme da alfaiataria em cambraia de linho. Em um contraste perfeito, fibras naturais e acabamentos metalizados lembram a hora dourada do pôr do sol à beira mar. Tecidos bordados com cores vibrantes quebram a sequência de tons neutros e suaves.

A alfaiataria da Essenciale é um primor, o que não poderia ser diferente, afinal, Valéria abriu a marca há 28 anos fazendo camisas. Perfeccionista, sempre apreciou um produto bem-feito e feminino. A Essenciale começou com uma moda casual voltada para malharia, bem confortável. À medida que Valéria foi conseguindo mão de obra especializada, começou a fazer camisas com corte de alfaiataria e vestidos e hoje faz um pouco de tudo. Sua camisa era diferenciada, tinha muitos recortes, patchwork de tecidos e misturas inusitadas. Isso sempre fez parte do DNA da marca. Depois, a Essenciale passou a fazer camisas de seda pura e algodão egípcio, que foram os produtos mais vendidos durante muito tempo.

Alfaiataria

A Essenciale é uma marca superfeminina, elegante e versátil. Sempre foi conhecida por uma moda atemporal, de excelente qualidade e durabilidade. É reconhecida por seu delicado trabalho com aplicações de rendas e por sua alfaiataria impecável. A marca prima pelo cuidado nos acabamentos e na escolha da matéria-prima, que passa por fibras naturais e tecidos importados de extrema qualidade.

Valéria herdou a criatividade de uma tia, com quem teve muita convivência, que era artista plástica. Sempre amou fazer suas roupas. Sua avó materna costurava e, apesar de não ser uma costureira profissional, tinha caixa com molde e fita métrica. Valéria mexia muito nesse material.