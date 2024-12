Depois de revolucionar o mercado de maquiagens, a cantora Rihanna lançou novos produtos focados em skincare: a linha Fenty Skin, que chegou recentemente ao Brasil. "Fenty Skin é tudo o que eu gostaria de ter tido mais jovem", declarou a cantora durante o lançamento.

"Eu queria que fosse acessível, fácil e que tirasse a pressão de escolher uma rotina de cuidados, então criei uma para todos”, acrescentou. Aqui no Brasil, os produtos são vendidos exclusivamente pela Sephora e custam a partir de R$ 99. Mas será que vale a pena? O Estado de Minas testou o hidratante Hydra Vizor Huez, que tem cor e proteção solar fator 30, e conta todos os detalhes a seguir.

Fórmula avançada



A primeira grande vantagem do Hydra Vizor Huez é sua fórmula leve e sem óleo, o que o torna ideal para quem busca hidratação sem comprometer a oleosidade da pele ou obstruir os poros. Com a proposta de ser não comedogênico, ele é especialmente adequado para pessoas com pele oleosa ou propensa a acne.

A combinação de ácido hialurônico e niacinamida (vitamina B3) traz benefícios instantâneos e duradouros. O ácido hialurônico, conhecido por sua capacidade de reter água, hidrata as camadas mais profundas da pele, proporcionando um toque suave e macio. Já a niacinamida ajuda a uniformizar o tom da pele, reduzindo manchas e melhorando a barreira cutânea, o que é essencial para manter a saúde da pele.

Além desses ativos, o produto também contém extratos naturais como o de semente de melancia e baobá, que oferecem propriedades antioxidantes e ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres. Esses ingredientes auxiliam na nutrição e hidratação da pele, deixando-a mais saudável e vibrante.

Proteção solar



Com fator de proteção solar UVA e UVB 30, o hidratante oferece proteção eficaz contra os danos causados pelos raios solares, incluindo queimaduras e envelhecimento precoce. O destaque aqui é a fórmula invisível, que se adapta a todos os tons de pele sem deixar resíduos brancos ou pegajosos. Diferente de outros protetores solares, que podem ser pesados ou visíveis na pele, este produto garante uma aplicação discreta, que se integra perfeitamente ao tom da pele.

A composição inclui filtros solares minerais como avobenzone, homosalate e octisalate, que oferecem proteção de amplo espectro contra os raios UVA e UVB, fundamentais para evitar tanto o envelhecimento quanto as queimaduras solares.

Testamos o hidratante Hydra Vizor Huez Fenty Skin

Outro ponto positivo é o seu design sustentável. Ele é recarregável, o que ajuda a reduzir o desperdício de embalagens plásticas, tornando o produto mais amigo do meio ambiente. O produto é vegano e sem glúten, buscando ser o mais inclusivo possível.



Efeito imediato



O Hydra Vizor Huez está disponível em 10 tons, distribuídos entre claros, médios e escuros. Ao aplicar o produto, a pele imediatamente ganha um brilho natural, proporcionando um efeito iluminado e saudável. Sua fórmula também ajuda a suavizar as linhas finas e reduzir a aparência de poros dilatados, deixando a pele mais lisa e rejuvenescida. Com o uso contínuo, os ingredientes ativos promete auxiliar na diminuição de manchas escuras e na melhoria da textura da pele, promovendo uma aparência mais uniforme e saudável.

A cobertura é leve ajudando a uniformizar o tom da pele, mas não é o necessário para disfarçar olheiras ou espinhas, por exemplo. A pele fica com aspecto suave e hidratado, amenizando os poros.

Apesar de a cobertura ser leve, preste atenção no ato da compra: o fundo de cor faz muita diferença. E pode acabar com o visual. Na dúvida, a marca também conta com uma versão no tom rosa, que promete ser universal.



Vale a pena?

No geral, o Hydra Vizor Huez é uma boa opção para quem deseja praticidade e resultados eficazes no cuidado com a pele. Ele une proteção solar, hidratação profunda e um efeito iluminador.

Além disso, é uma boa opção de maquiagem para o dia a dia, precisando de poucos outros produtos para fazer uma make completa. O preço é salgado: o refil custa R$ 279 e a embalagem mais R$ 30.

O preço, no entanto, é semelhante às bases da Fenty, que custam cerca de R$ 269. A Fenty Beauty e Fenty Skin no Brasil são vendidas exclusivamente na Sephora.

No mercado brasileiro, existem alguns produtos que podem se assemelhar à proposta. Um exemplo é o Daily Tint da linha Niina Secrets by Eudora. Com FPS 30, a base possui ácido hialurônico, Óleo de rosas, Vitaminas (B5, E e F) e Niacinamida. O Valor é R$ 70.