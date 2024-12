Temos de hoje a terça para fecharmos a lista de metas para 2025, mesmo sabendo que, provavelmente, meta dela não será realizada. O que fazer para resolver isso?

A psicanalista, filósofa e autora do livro “O Caminho para o Inevitável Encontro Consigo Mesmo”, Ana Matos destaca que o primeiro passo para um planejamento de metas bem-sucedido é compreender que o autoconhecimento é fundamental. Em muitos casos, as metas são estabelecidas de forma impulsiva, levando à frustração e ao desgaste psicológico quando não são atingidas. Ela adverte que a chave para um planejamento eficaz está em respeitar os limites e a capacidade de cada um, para evitar que os objetivos se tornem promessas vazias.



Para Ana, é essencial refletir sobre o que realmente faz sentido no contexto de vida de cada pessoa. Ela destaca que, se o objetivo é, por exemplo, iniciar um processo terapêutico, é preciso definir um orçamento claro e um prazo razoável para começar.



O maior erro no planejamento de metas é a desconexão entre os desejos e a realidade de vida. Metas bem estruturadas devem considerar tanto os anseios quanto a capacidade de execução de cada pessoa, respeitando seu momento de vida e suas limitações.



O segredo do planejamento eficaz, segundo a psicanalista, está na harmonia entre o que se deseja e o que se pode efetivamente realizar. Ao adotar essa perspectiva, as chances de alcançar os objetivos tornam-se mais reais e sustentáveis, e o caminho para a realização pessoal se torna mais claro e possível de ser trilhado.

Formação de Professores – A Escola Ponto de Equilíbrio está com matrículas abertas para o curso de formação de professores de Ioga. Este curso será ministrado pela professora Anna Ivanov presidente da Associação Internacional de Ioga, outros professores da associação e a mestra Maria José Marinho. As aulas serão uma vez por mês, sempre aos sábados e domingos, e será fornecido o certificado da IYTA em inglês. Vagas limitadas. Matrículas feitas até amanhã terão desconto. Mais informações pelos telefones (31)3225-4222 ou Whatsapp 99145-7178.

Equilíbrio energético – A terapeuta energética Renata Moon aplica diversos tipos de técnicas em seções on-line e presenciais com objetivo de proporcionar para a pessoa equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual. O trabalho é feito a partir da leitura intuitiva de arquétipos, que mostra qual o tratamento ideal para cada um. Informações e agendamentos pelo telefone e WhatsApp (31) 98597-8885.

Tarô e radiônicas – A terapeuta Rose Ferraz está atendendo com tarô dos anjos, mesa radiônica, limpeza aurica, abertura de caminhos e aconselhamentos. Faz atendimentos on-line e presenciais. Informações e agendamentos: (31) 97509-2732.

Terapias energéticas – As sessões de terapias energéticas trazem benefícios que ajudam a melhorar a vida em muitos aspectos. Desconfortos emocionais podem causar doenças físicas, é possível sentir dores, ansiedade, medos, crenças limitantes e muitas sensações que causam mal-estar. É um sinal de que é preciso equilibrar a Energia Vital, restaurando autoestima, vitalidade, saúde e bem-estar. A terapeuta Alcéa Romano trabalha com reiki, barras de access, mesa radiônica da sombra ao sol e frequências de luz. Contato (31) 99971-6552.

Mapa de arquétipos – Desenvolvido pela psicóloga Luciana Diniz, é um método de levantamento de potenciais. Focada em consciência estratégica, utiliza a análise simbólica da astrologia sem misticismos, mas com sincronismo, conceito criado por Carl Gustav Jung. O Mapa de Arquétipos com foco vocacional onde responde à pergunta “Para o que eu sou necessário?”. São quatro sessões de até 1h30. Informações (31) 99947-4967 ou no https://linktr.ee/lucianadiniz.psi