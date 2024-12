Sofisticação é o não falta nas coleções da mineira Letícia Manzan, que cria suas peças cheias de detalhes ricos que são construídos manualmente. É o luxo do luxo. O Resort Manzan 2025 abraça o artesanal, o natural e o moderno, traduzindo o espírito do verão em peças cheias de textura, movimento e elegância atemporal, ideal para o Reveillon, independente do estilo da festa.



A estilista faz uma fusão do mundo praiano e urbano nesta coleção, com uma rica combinação de texturas, cores, técnicas e detalhes. A nova coleção captura a leveza da vida à beira-mar, com uma conexão direta cosmopolita e sofisticada. Vestidos que são verdadeira chuva de pérolas ou todo em renda, com sobreposição de recortes e bordados, trazem um caimento perfeito, com movimento e fuidez, e podem ser caombinados de várias manieras, criando lookks altamente sofisticados até os mais despojados.

É um convite para uma imersão entre movimentos unindo a versatilidade e a sofisticação que a marca tem em seu DNA. O foco da coleção está nos detalhes das peças, com franjas de pérolas, madrepérolas e búzios. "As peças são cuidadosamente bordadas uma a uma, criando um diálogo entre o mar e a sofisticação urbana, com elementos aliados a vestidos fluidos e vibrantes, que traduzem a essência de uma sereia cosmopolita ", diz Letícia.



Entre os destaques estão a paleta de cores que combinam tons neutros, como off-white, bege e areia, com cores mais intensas, como amarelo vibrante, pink e coral. Destaca-se também a “família doce de coco”, que apresenta peças em candy colors, com rendas naturais tingidas à mão, proporcionando delicada leveza.



Embora o seu DNA seja inspirado no sol e no mar, a coleção foi desenhada pensada na versatilidade, e é ideal tanto para mulheres que querem aproveitar o verão na praia quanto para aquelas que desejam trazer um toque de frescor e modernidade à cidade.



A coleção Resort Manzan 2025 está em Trancoso, na Bahia, em uma parceria com a multimarcas baiana Mesckla, que tem peças criadas exclusivamente para o badalado destino praiano. Para Letícia, essa iniciativa representa um marco significativo, pois não há outra marca na região que ofereça uma linha semelhante do nicho de luxo casual.