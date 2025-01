Mocha Mousse passeia por tons claros e escuros, como mostra look da Lemon Basics Boutique Lemon Basics Boutique/Divulgação

Ano novo, cor nova! A norte-americana Pantone definiu o Mocha Mousse como a tonalidade de 2025. O tom de marrom quente é uma ótima opção para quem gosta de um visual elegante e prático.



Segundo a Pantone, o Mocha Mousse passeia por uma paleta com tons mais claros e mais escuros, trazendo versatilidade para o dia a dia, conversando com as “demandas da modernidade e a beleza atemporal da criação artística”, além de estar relacionado ao “movimento crescente para nos alinharmos mais estreitamente com o mundo natural”.



Na prática, isso quer dizer que a cor é fácil de combinar, podendo ser uma aliada para cabelos, looks e maquiagens, caindo bem em vários tons de pele.



“A Mocha Mousse é uma cor que representa sofisticação e acolhimento. No universo da beleza, ela oferece infinitas possibilidades, desde colorações que destacam a textura e o brilho natural dos fios até maquiagens que valorizam todos os tons de pele. Essa tonalidade é a escolha perfeita para quem busca uma expressão de elegância atemporal, alinhada à individualidade de cada pessoa”, destaca Chloé Gaya, diretora artística da Jacques Janine, famosa rede de salões de beleza.



De olho no look



Existem várias formas de montar looks estilosos com o Mocha Mousse. Para quem prefere um visual monocromático, a dica é explorar diferentes texturas no visual, trazendo peças de diferentes materiais. O look fica sofisticado e pode ir desde o dia a dia, com um blazer e calça de alfaiataria para o escritório, até para jantares e festas, como combinar vestido e bolsa no mesmo tom.



Para as mais discretas, a dica é apostar em acessórios como bolsas, sapatos e cintos no tom Mocha Mousse. Montar looks com essas peças será fácil, já que a cor é considerada neutra, permitindo combinações praticamente infinitas.



Quem quer ousar mais pode fazer combinações do Mocha Mousse com tons vibrantes, como o vermelho e o verde. Acredite, as misturas vão ser equilibradas, mesclando personalidade com frescor, modernidade e elegância na produção.



O Mocha Mousse também é uma base ideal para combinar com estampas variadas: listras, xadrez e animal print. Quando misturadas com a mesma cor, levam um ar fashionista ao look, garantindo um visual moderno e cheio de estilo.

Lip tint da Fenzza deixa os lábios hidratados com uma cor suave de chocolate Sidney Marcelo/Divulgação



Make com estilo

A cor do ano também é perfeita para fazer uma maquiagem cheia de estilo. O Mocha Mousse conversa com as tendências atuais que valorizam tons terrosos e naturais, seguindo a trend das clean girls. Dá tanto para usar um produto multifuncional e trazer o tom nos olhos, na boca e nas bochechas quanto fazer produções mais elaboradas, combinando, por exemplo, com um glitter na pálpebra ou um batom vermelho. Confira algumas dicas de produtos para quem quer levar o tom para a make:

• BT Hello Kitty Liquid Eyeshadow – Cappuccino – Linha BT

(preço sugerido: R$ 65,90)

A sombra líquida possui fórmula altamente pigmentada e acabamento mate aveludado e pode ser usada como primer, sombra ou delineador.

• Tint Cream Choco Funn – cor Au Lait – Fenzza (preço sugerido: R$ 15,90)

O lip tint deixa os lábios hidratados com uma cor suave. Pode ser aplicado em camadas ou com um contorno dos lábios, dando mais personalidade ao visual.

• Caneta Delineadora Intense 24h – cor Marrom – Ruby Kisses

(preço sugerido: R$ 43,81)

O delineador possui um aplicador em pincel que desliza facilmente, oferecendo um traço preciso, ideal para looks mais naturais e delicados. Também permite para as mais ousadas construir delineados gráficos.

• Be Peach Cacau – cor Cacau 60% – BM Beauty

(preço sugerido: R$ 89)

O mousse multifuncional tem toque aveludado e macio e pode ser usado como blush, bronzer, contorno e batom, levando aquele efeito bronzeado à make.

• Gloss ChocoChilli – Fran by Franciny Ehlke

(preço sugerido: R$ 59,90)

O gloss tem cor de chocolate transparente e acabamento vinílico. Também possui efeito pump, que aumenta os lábios.