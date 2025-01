Bauny: paleta multifuncional deixa a make mais prática?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os produtos multifuncionais têm ganhado cada vez mais espaço no mercado das makes. O principal chamariz é a praticidade: levando apenas um produto, é possível fazer um look completo. Porém, mais do que uma jogada de marketing, os multifuncionais precisam performar bem em todos os passos da make a que se propõe. E isso a Bauny faz com maestria com sua paleta Skin Match.

A reportagem do Estado de Minas testou as duas opções do produto, a light (para peles claras) e a brown (para pele negra). Cada paleta contém blush cremoso, shimmer, iluminador e contorno, que podem ser aplicados nos olhos, rosto e lábios. O resultado é uma make jovem, divertida e com muito glow.

Paleta Skin Match, da Bauny Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

E isso já dá pra perceber logo na embalagem. A paleta é feita em plástico com a tampa transparente, com a inscrição do nome da marca em um dos cantos. A parte de baixo é roxa, com os quatro tons da paleta (todos muito pigmentados), em tamanho grande o suficiente para usar um pincel grande ou até uma esponja.

Maquiagem que cuida da pele?

A fórmula da Skin Match possui ativos de cuidado com a pele, que ajudam a manter o aspecto viçoso. O principal ingrediente é a Vitamina E (Tocopheryl Acetate), conhecida por suas propriedades antioxidantes que ajudam a combater os danos causados por radicais livres.

Outro destaque é o Caprylic/Capric Triglyceride, um emoliente derivado de óleos vegetais que confere um toque suave e sedoso ao aplicar, facilitando a uniformidade da maquiagem. Para garantir a fixação e o acabamento perfeito, a fórmula também inclui ceras como a Cera Microcristallina e a Ozokerite, que ajudam a moldar os produtos e aumentar sua durabilidade.

Para as fãs de texturas leves e confortáveis, a presença do Cyclopentasiloxane, um silicone volátil, garante maciez e espalhabilidade, sem deixar a pele pesada. Já o Silica e o Aluminum Starch Octenylsuccinate auxiliam no controle da oleosidade, promovendo um acabamento natural e duradouro.

Por fim, os pigmentos minerais, como os óxidos de ferro (CI 77491, CI 77492, CI 77499) e o dióxido de titânio (CI 77891), são responsáveis por oferecer tons intensos e opções variadas para todos os momentos, enquanto a mica (CI 77019) acrescenta o toque cintilante que faz a diferença nos iluminadores e shimmer.

A fórmula é vegana (sem ingredientes de origem animal), livre de parabenos (conservantes que podem desencadear alergias) e clean beauty (utiliza ingredientes que não sejam tóxicos e que não prejudiquem o meio ambiente).

Performance

O blush cremoso tem uma textura emoliente e pode ser aplicado com pincel, esponja ou os dedos. Das três formas, a que menos agradou foi a esponja. Ele é fácil de esfumar e não fica com a marca das cerdas do pincel nem tira a base que está embaixo. Na versão light, ele é do tom coral; já na brown, é um cereja. Dá para usar o blush nos lábios, mas não foi a melhor experiência. Ele se adere completamente aos lábios, dando a impressão de que sempre tem algo na boca, o que pode ser bem incômodo.

Swatches das paletas Skin Match Light (à esquerda) e Brown (à direita) Maria Dulce Miranda / EM / DA Press

Em relação ao contorno, as duas paletas são de marrom frio. A diferença aqui vai ser na tonalidade. O ponto positivo da brown é que ela dá efeito na pele retinta, logo na primeira camada de aplicação. Os tons de contorno também são ótima opção de sombra, dando mais profundidade para o olhar.

Os iluminadores são dourados e são bem parecidos nas duas versões da paleta. Isso porque não possuem muito fundo branco. Em peles escuras, esse tipo de iluminador é o ideal, já que não acinzenta a pele. Mas quem é muito claro deve aplicar com um pincel menos denso para uma aplicação mais pulverizada, reduzindo a chance de o dourado marcar a pele.

Os shimmers foram os queridinhos. Podendo ser usados como blush, iluminador, sombra e até como delineador, eles são bem brilhantes e pigmentados e são a cara do verão.

Praticidade

A Skin Match é compacta (mede menos de um palmo) e é resistente o suficiente para ser levada na bolsa ou na necessaire. Com seus diferentes acabamentos, ela é uma ótima opção para viagens, já que precisa de poucos itens para completar o look. A Bauny sugere apenas uma base, mas, sendo bem realista, além da base você vai precisar de uma máscara de cílios e um batom.

Com uma proposta que une inovação, beleza e cuidado com a pele, a Skin Match reflete uma tendência crescente na indústria de maquiagem: produtos que simplificam a rotina sem comprometer o desempenho. Para quem busca praticidade e alta performance, a paleta é um investimento certeiro.

Com 20g, a Skin Match custa em torno de R$ 70. O preço vale a pena: os quatro tons são usáveis e performam bem. Mas existem outras propostas parecidas no mercado. Como a Palette Multifuncional Luminous Niina Secrets by Eudora, que possui quatro tons (blush, blush brilho e iluminador), em duas versões. Com 12g, ela custa R$ 124,99.

Já a paleta da Karen Bachini Beauty tem duas opções de iluminador e duas opções de contorno, em duas versões. Também pesa 12g e custa R$ 129,90.