Depois de viralizar tempos atrás com seu gloss azul, a Avon volta a ser o centro das atenções com um produto ainda mais ousado: o gloss verde. O Lip Gloss Celebração Glow Fantasy tem uma proposta moderna e única. São vários os vídeos nas redes sociais de testes do produto e uma só análise: a de que o produto é perfeito para quem busca um toque diferenciado na maquiagem, mas sem abrir mão da versatilidade.

Mas será que realmente vale o hype? O Estado de Minas recebeu o produto e conta tudo! A embalagem é tradicional dos glosses da marca. O que chama atenção logo de cara é realmente a cor verde. Apesar do susto inicial, o resultado é bem mais sutil do que o visual inicial prometido.

Quando usado sozinho, ele apresenta um brilho dourado suave e sofisticado, perfeito para looks naturais e para o dia a dia. Já quando aplicado sobre batons escuros, como vinhos e pretos, ele se transforma, ganhando um tom esverdeado elegante que eleva qualquer produção.

O efeito é de brilho de espelho multidimensional. Além disso, o gloss não é gosmento, não escorre, não forma “babinha” nem acumula nos lábios – características que garantem conforto e mantém a sofisticação no visual.

Apesar de conter várias partículas de pigmento brilhante, elas não são perceptíveis no toque, dando mais conforto na aplicação. O produto tem cheirinho Mocha Crème, bebida que combina calda de chocolate, creme belga, leite vaporizado e café. O aroma suave e agradável é adocicado e permanece após a aplicação.

Fórmula possui FPS 10 e ativos que tratam os lábios Divulgação / Avon

Mesmo não sendo um produto comestível, nas análise de gloss é preciso avaliar o sabor, já que acaba interferindo na experiência. No caso do produto avaliado, ele tem um gosto levemente adocicado, mas não é enjoativo.

Fórmula hidratante

Mais do que o sensorial e a performance, é preciso avaliar a fórmula do produto. No caso do Lip Gloss Celebração Glow Fantasy, a composição é totalmente segura e não possui ingredientes de origem animal.

Com FPS 10, a fórmula inclui diversos ativos que tratam os lábios, como o óleo de jojoba (ação hidratante e nutritiva, sem deixar aspecto oleoso ou pegajoso), óleo de coco (hidratante, calmante, reparadora e com ação antioxidante), vitamina E (antioxidante que combate os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce), e extrato de romã e grapefruit (antioxidante, anti-inflamatório e suavizante).

O gloss utiliza corantes como o dióxido de titânio e o óxido de ferro, que garantem uma cor vibrante, além de serem ingredientes bastante seguros para uso cosmético. Ele não tem partículas de glitter, o que evita a sensação de incômodo nos lábios e garante um brilho mais sofisticado e confortável.

No entanto, a presença dos corantes e da fragrância podem acender um alerta para pessoas mais sensíveis. Além disso, a presença de ingredientes sintéticos (Copolímero de etileno/propileno/estireno e Copolímero de butileno/etileno/estireno) – usados para dar textura ao produto – podem não agradar quem busca cosméticos sustentáveis.

Vale a pena?

Se você busca um produto que equilibra inovação, conforto e estilo, esse gloss é a escolha perfeita. Seja para um look básico ou ousado, ele vai além da estética, permitindo expressar personalidade e confiança.

Além disso, entra na categoria dos produtos baratinhos: segundo o site da marca, o preço é R$ 35,99. Com sua proposta inovadora, há poucos produtos similares no mercado.

Talvez o mais semelhante seja o Gloss Plumping em Stick Squirt da MAC, na cor Like Squirt. Vendido a R$ 169, ele não possui partículas de brilho e é praticamente translúcido, não trazendo o brilho esverdeado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Já o BT Space Gloss e Sombra Alien, da linha Bruna Tavares, na cor Alien, é uma versão muito mais intensa, marcante e muito menos versátil. Ele custa R$ 62,99 e definitivamente não agrada todos os gostos.