As clean girls ficaram para trás. A moda neutra, com cores claras e poucos acessórios dá lugar aos estilos que mostram personalidade. Segundo o relatório Pinterest Predicts 2025, lançado pela plataforma de inspirações Pinterest, o novo ano será marcado pelo desejo de evidenciar as singularidades, procurando maneiras de se destacar e explorar experiências sensoriais através do estilo. O documento se baseia em mais de meio bilhão de pesquisas mensais na rede social e permite dar um panorama do que está por vir. A seguir, conheça um pouco das principais tendências de 2025 e como usá-las no dia a dia.

Motomoda e ecopunk

Baseado no estereótipo dos motoqueiros, é hora de resgatar jaquetas e botas de couro, saias esvoaçantes e peças com franja. Mas, mais do que um look bonito, a ideia é mostrar uma causa no visual. Para isso, a moda reciclável e o upcycling devem ficar cada vez mais em alta.

Par de vaso

A moda também vai ser uma forma de demonstrar afeto. É hora de ver amigos, casais e grupos inteiros usando roupas, acessórios e outros detalhes combinando, numa demonstração pública de carinho e estilo.

Al mare

Al mare Reprodução / Pinterest

Na praia ou no interior, a tendência é trazer o mar para o look. Seja com casacos de tricô trançado, tops listrados e sandálias de pescador, até algo mais ousado, como tatuagens de sardinha e bolsas em formato de peixe.

Sereias

Falando em mar, muita gente vai se inspirar na beleza sombria e misteriosa das sereias, com looks de maquiagem escura, cabelo ondulado molhado e unhas inspiradas no mar.

Cerejamania

A cor cereja deve dominar em 2025, seja na make, no look e até em casa. A frutinha vermelha chega com uma estética completa, que vai da decoração à coquetelaria, trazendo o inevitável clima retrô. Dá para trazer o tom em um batom, numa produção completa, nos detalhes da casa e até em um drinque comemorativo.

Bonecas

Bonecas Reprodução / Pinterest

Desde que a maquiadora Pat McGrath levou o look de boneca de porcelana para a passarela da grife Maison Margiela, as maquiagens de boneca se tornaram uma febre na internet. Mas agora a ideia é levar a estética além: com quartos fofinhos e pingentes de colar delicados e coloridos.

Realeza

A vibe medieval está em alta, com inspiração nos castelos antigos e nos looks góticos. Colares de cota de malha, anéis com estética antiga, botas de couro e vestidos inspirados na Idade Média vão ganhar espaço nas vitrines e montações.

Como uma deusa

Unhas compridas, tranças, dourado e roupas que valorizam o corpo. Esse é o goddess core, mais uma tendência do ano. A ideia é que não só o look se inspire nas deusas místicas, mas a autoestima também.

Maquiaura

Maquiaura Reprodução / Pinterest

A tendência é usar elementos holográficos e furta-cor na make para trazer um efeito místico, com cores e efeitos inusitados. É hora de testar um blush roxo ou fazer um esfumado em tons pastel nos olhos.

No alto da montanha

Um dos destinos favoritos das viagens dos mais descolados em 2025 são as montanhas. Que tal ficar hospedado em uma cabana e curtir a natureza?

Casa vibrante

Casa vibrante Reprodução / Pinterest

A era do minimalismo parece ter ficado para trás. A hora agora é de pintar a casa com tons vibrantes e cheios de contrastes, com murais pintados à mão e portas e móveis renovados. Para completar, a decoração vai misturar estilos, estampas, cores e texturas. Vale usar elementos vintages, modernos, bohos e chiques – tudo junto e misturado.

Player 1

Mais do que nunca, a moda agora é personalizar os avatares das redes sociais e games. Cabelo, looks e até os acessórios podem ser personalizados. As fotos de perfil vão se inspirar nos anos 2000.

Para agradar papais e mamães

Em vez de fazer dos chás de bebês grandes festas, os novos papais e mamães vão receber muita ajuda no período pós-parto: comidinhas congeladas, buquê de fraldas e ajuda na organização do armário do bebê. Os chás de fralda intimistas são a grande pedida.

Borogodó rococó

Borogodó rococó Reprodução / Pinterest

Em 2025, as festas (principalmente os casamentos) vão resgatar o estilo da realeza, combinando grandiosidade e delicadeza. Cores claras, babados e muitos detalhes delicados vão aparecer não só na decoração, mas também na make e nos looks festivos.

Social surreal

Outra tendência para festas é o surrealismo moderno, inspirados nas obras de Salvador Dalí. As decorações vão combinar arranjos de flores inesperados, velas curvas e centros de mesa ousados e bolos em formato inusitados, trazendo uma atmosfera mágica e divertida.