A Água de Coco foi fundada em 1985, em Fortaleza, por Liana Thomaz, e decidiu fechaar o ano abrindo as comemorações dos 40 anos da marca com um desfile, intitulado Códigos, no qual apresentou uma coleção que faz um resgate aos elementos que definiram o DNA da marca.



A Agua de Coco nasceu com o propósito de traduzir a essência tropical do Brasil em peças de beachwear de alta qualidade. Ao longo dos anos, a marca evoluiu e ampliou seu portfólio para ready-to-wear, moda masculina, infantil e a linha Casa e seu estilo a tornou uma referência de lifestyle no cenário da moda.

Sob a direção de estilo de Vitorino Campos, que estreia nas passarelas da marca, a coleção faz um mergulho nos códigos mais icônicos e revisita modelagens, bordados, volumes e técnicas que fizeram parte da história da Água de Coco, reinterpretadas para o momento atual. O resultado é uma coleção que celebra a brasilidade em sua forma mais sofisticada, conectando tradição, sustentabilidade e inovação.



O trabalho artesanal também tem grande destaque na coleção, refletindo o compromisso com o feito à mão e a valorização das comunidades locais. Crochês em palha de buriti, bordados minuciosos e técnicas de labirinto feitas por bordadeiras do interior do Ceará são protagonistas em peças que levam meses para serem finalizadas.



Alfaiatarias, modelos estruturados, paletas de cores que transitam do preto aos naturais, como areia, verde e marrom. O styling do desfile foi de Leandro Porto, que traduziu a essência da coleção complementado pelas joias assinadas por Pedro Nart.