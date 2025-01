Não, você não está enganado. O início dos anos 2000 voltou com tudo, pelo menos na Piccadilly. A coleção Marshmallow Retrô 2000 revive o charme e a atitude da virada do milênio com o clássico tamanco plataforma, que foi ícone entre as it girls da época. Disponível em seis cores, que vão dos neutros preto, nude e off-white até os vibrantes mirtilo, camomila e pitaya, a peça combina a nostalgia da tendência com inovações em leveza, flexibilidade e praticidade. O uso do EVA, material 100% reciclável e sustentável, reforça o lado da responsabilidade ambiental.

Reedição de sucessos

Vinte anos depois, a maison francesa e o artista japonês anunciam coleção que reinterpreta e atualiza a original Louis Vuitton/Divulgação

A parceria entre Louis Vuitton e Takashi Murakami está de volta. Vinte anos depois, a maison francesa e o artista japonês anunciam coleção que reinterpreta e atualiza a original. Batizada de “Louis Vuitton X Murakami”, ela reúne mais de 200 itens, incluindo malas, bolsas, lenços, óculos de sol cintos, sapatos e perfumes. Nascido em Tóquio na década de 1960, Murakami é internacionalmente conhecido por uma estética imaginativa e colorida, que incorpora a interseção de cultura pop, históriae arte. Destaque para o padrão Monogram Multicolore, com a sigla LV e a icônica flor em 33 cores vibrantes, e a estampa com o personagem Superflat Panda. Um segundo capítulo da collab será lançado em março focado no padrão Cherry Blossom.



Made in Italy

Verão da Osklen une qualidade, design e sofisticação em uma coleção especial de óculos de sol Osklen/Divulgação

O verão da Osklen une qualidade, design e sofisticação em uma coleção especial de óculos de sol. Assinada por Oskar Metsavaht, a linha “Osklen Sunglasses Made in Italy” apresenta três modelos para todos os gêneros em cores inéditas – amarelo, marrom e verde – que traduzem a essência criativa e atemporal da marca. O criador explora materiais como o acetato de celulose produzido pela Mazzucchelli e utiliza lentes Divel. As duas empresas são de origem italiana e consideradas líderes mundiais do setor. Os novos óculos estão disponíveis nas lojas físicas e on-line da Osklen em edição limitada.