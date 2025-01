Campanha do carnaval mineiro mescla irreverência e sotaque

Minas Gerais e Belo Horizonte estão prestes a se consolidar como um dos principais destinos turísticos no carnaval. Para atrair mais foliões em 2025, a campanha de divulgação da festa momesca mineira, que este ano será de 15 de fevereiro a 9 de março, usa de irreverência e uma boa pitada de humor. Com investimentos significativos, a campanha "Vem Mineirizar" convida foliões de todo o país para experimentar a festa na capital BH e nas cidades do interior históricas e tradicionais como Mariana, Diamantina, Ouro Preto, Sabará, entre outros municípios.



No melhor clima de carnaval, as peças espalhadas no Rio de Janeiro adotam um tom debochado: "O carnaval do Rio é bom. O de Minas é bão demais". O mesmo bom humor é usado em placas de publicidade em Recife, São Paulo e Salvador. A campanha utiliza o jeitinho mineiro para atrair turistas, explorando expressões típicas de cada região para destacar sua cultura, culinária e atrações naturais. Ou seja: é tudo "bão demais!".



A campanha visa atrair turistas que transitam especialmente por quatro capitais brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador. Anúncios foram instalados em locais estratégicos, como aeroportos, metrôs e estações de ônibus. A campanha também utiliza plataformas digitais como Facebook, Instagram, Twitter e TikTok para alcançar e engajar o público jovem. Posts, vídeos e stories são utilizados para divulgar a festa e convidar as pessoas a participar.



A campanha também usa mídias tradicionais, com presença na televisão e rádio através de anúncios em canais de TV e estações de rádio locais e nacionais. Jornais, revistas e folhetos estão sendo distribuídos em pontos estratégicos para informar o público sobre os detalhes do carnaval e as atrações oferecidas. Outdoor, painéis e banners digitais foram distribuídos por cidades estratégicas para aumentar a visibilidade com mensagens promocionais.



O governo de Minas Gerais e a prefeitura de Belo Horizonte têm investido pesadamente na promoção do carnaval. A Ambev, por exemplo, está investindo R$ 5,9 milhões no carnaval de Belo Horizonte 2025, tornando-se a patrocinadora master do evento. A marca Brahma será destacada como patrocinadora oficial sob a chancela "Apresenta". Além disso, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) está contribuindo com R$ 500 mil para a festividade. Outros importantes patrocinadores são as marcas Skol Beats, Zé Delivery e Guaraná Antártica, alinhadas com o propósito de promover uma festa que integra iniciativas socioambientais relevantes.



Com esses investimentos, as projeções de faturamento para o carnaval de Minas Gerais e Belo Horizonte são otimistas. A expectativa é de que a festa momesca gere grande impacto econômico, estimulando o turismo e o comércio local.



Esses investimentos são fundamentais para promover também uma celebração alinhada com práticas socioambientais, uma novidade apresentada pela gestão atual da Belotur. A Belotur está comprometida em promover uma festa histórica, integrando iniciativas relevantes e essenciais no atual contexto global. A meta é criar uma celebração que não só seja divertida, mas também sustentável e responsável.



A expectativa é de que o carnaval movimente R$ 1 bilhão na economia da cidade e arraste cerca de seis milhões de foliões às ruas. Com a participação de diversas marcas e empresas, a campanha de divulgação está em alta, garantindo que o evento seja um sucesso tanto para os foliões quanto para o ecossistema econômico local.



REDE HOTELEIRA

O carnaval de Belo Horizonte deve atingir números históricos também em relação à rede hoteleira. Com esse fortalecimento aliado ao charme das cidades históricas e aos destinos de ecoturismo espalhados por Minas Gerais, a expectativa da Associação Mineira da Indústria de Hotéis e Lazer (AMIHLA) é de uma ocupação hoteleira recorde. A projeção aponta um crescimento de 20% na demanda em relação ao ano passado, consolidando o estado como um dos principais polos turísticos durante o período carnavalesco.

Segundo Alexandre Santos, presidente da AMIHLA, a busca por hospedagens teve início ainda em dezembro e vem crescendo de forma acelerada. "Para o carnaval, as expectativas são muito boas. Já temos uma ocupação média de 50% das vagas disponíveis na região de Belo Horizonte. Acreditamos que a hotelaria de lazer de todo o estado deve atingir 85% de ocupação em Minas Gerais, com destaque para Belo Horizonte, região metropolitana e cidades históricas, que possuem forte vocação e atratividade. Além disso, os roteiros de aventura e lazer são opções para quem busca descanso nesse período festivo," explica.



Hotéis de destaque, como o Parque do Avestruz, já registram 50% de suas reservas preenchidas para o carnaval de 2025. Alexandre explica que muitos turistas que optaram por não viajar durante as férias de janeiro estão agora direcionando suas viagens para o período carnavalesco, o que contribui para a movimentação em toda a cadeia turística do estado.

Briefing

VOLTA À LEITURA

A Livraria Leitura está pronta para mais uma temporada de volta às aulas para atender os mais de 40 milhões de estudantes do país (número informado pela mais recente pesquisa do MEC - Ministério da Educação).

INSPIRAÇÃO

Idealizada pela agência ORO, a campanha de 2025 apresenta o tema "Muito mais que um volta às aulas", inspirada na comunicação vibrante e no universo mágico da Disney e reforça dois tópicos: o amplo portfólio de produtos das unidades e a conexão única entre pais e filhos no momento da compra. Os elementos visuais e a narrativa com o conceito evidenciam assim o posicionamento da rede como um local onde a diversão e a praticidade andam lado a lado.

MÍDIAS

A campanha contempla rádio, mídia impressa, mídia OHH, TV e web. Segundo Rafael Martinez, head de marketing da rede, a comunicação também foi inspirada no conceito de "Papelaria Fofa", uma tendência com identidade visual única, cheia de cores e muita nostalgia. O resultado foi uma campanha alegre e divertida, que vai

agradar a todas as idades.

BRASIL NO OSCAR

A indicação de "Ainda Estou Aqui" ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacinal e de Fernanda Torres como Melhor Atriz pode ser comemorada como uma vitória da publicidade e do marketing. No filme, Fernanda interpreta Eunice Paiva, a mulher do deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar, e mostra como ela e seus cinco filhos atravessaram essa crise.

POPULARIDADE

Mas a campanha vai continuar forte na internet. O "exército de likes" do Brasil compareceu em peso em postagens nas redes sociais sobre Fernanda Torres e “Ainda Estou Aqui”, chamando atenção para o longa brasileiro. Isso é importante em prêmios de cinema e particularmente no Oscar, como aponta a crítica Isabela Boscov: "Oscar não é mérito, é concurso de popularidade". Os resultados serão anunciados em 2 de março, domingo de carnaval.

ITAÚ DISPARA

O banco aumentou o valor da sua marca em 3% e ela está avaliada em US$ 8,6 bilhões, de acordo com relatório da consultoria Brand Finance. O Itaú tem a marca brasileira mais valorizada entre as 500 maiores do mundo.

QUEDA

Apesar do aumento no valor da marca, o Itaú caiu 11 posições no ranking, ficando na 274ª posição. O banco também registrou um aumento na pontuação do Índice de Força da Marca (BSI) para 78,1 em 100. Outra marca brasileira no ranking da Brand Finance, o Banco do Brasil, ocupa o 467º lugar, declínio de 36 pontos após uma redução de 4% no valor da marca, para US$ 5,2 bilhões.