O Boticário traz ‘boquinhas’ hits dos anos 1990 de volta. Vale a pena?

Os anos 1990 seguem sendo uma grande inspiração para a moda e a beleza, e a maquiagem não poderia ficar de fora desse resgate nostálgico. Sabendo disso, O Boticário trouxe de volta um de seus produtos icônicos: o estojo de mini batons Six Mini Lips Make B.

As famosas boquinhas foram lançadas em 1992. Agora, voltam em um estojo com um novo visual – com espelho – e em seis cores que prometem conquistar tanto quem viveu aquela década quanto uma nova geração de amantes da maquiagem, especialmente aquelas em miniaturas.

O Estado de Minas testou o Six Mini Lips Make B. e conta se o produto é só nostalgia ou se ele pode fazer parte da maquiagem em 2025.

Cores

O estojo conta com seis tonalidades que atendem a diferentes estilos e ocasiões:

Cores dos batons Six Mini Lips Make B Reprodução / Boticário

Nude Joy – um marrom nude

Pink Nostalgic – um rosa vibrante, típico dos anos 90

Orange Elegance – um laranja clássico

Red Attraction – um vermelho intenso

Brown Charm – um marrom escuro

Wine Passion – um vinho profundo

Fórmula

A fórmula dos mini batons proporciona conforto e hidratação aos lábios. Isso porque possui ingredientes que cuidam dos lábios. Entre os destaques estão os óleos de jojoba e macadâmia, conhecidos por suas propriedades nutritivas e hidratantes.

Além disso, conta com Acetato de tocoferila (vitamina E), um antioxidante que auxilia na proteção dos lábios contra o ressecamento. Já as ceras de carnaúba e candelila ajudam na fixação e garantem um acabamento cremoso sem escorrer.

Performance

A aplicação do Six Mini Lips Make B. é um dos grandes destaques. O formato de boquinha torna a aplicação fácil e precisa, permitindo um contorno bem definido nos lábios. A textura é cremosa, mas consistente, garantindo que o batom deslize suavemente sem escorrer.

Na aplicação, os lábios não ficam ressecados ou pegajosos. No entanto, por serem batons cremosos, a durabilidade não é tão longa quanto a de batons matte, exigindo retoques ao longo do dia.

Cada mini batom rende aproximadamente 30 aplicações. A pigmentação é intensa desde a primeira camada, o que facilita a construção da cor desejada sem necessidade de múltiplas aplicações.

Embora a fixação não seja de longa duração, os batons são fáceis de reaplicar sem acumular ou borrar.

Vale a pena?

O Six Mini Lips Make B. é um produto compacto, prático e repleto de nostalgia. Seu design em miniatura e as boquinhas dão um charme extra ao estojo, tornando-o uma ótima opção tanto para presentear quanto para colecionar. O tamanho reduzido também facilita o transporte, cabendo perfeitamente em qualquer nécessaire ou bolsa.

O preço original do estojo é R$ 79,90. Para quem busca um toque de nostalgia e cores versáteis, é uma excelente escolha.

Para os saudosistas, a Avon também relançou recentemente seu icônico brilho labial de Moranguinho por R$ 39,99. Ambos os produtos apelam para a memória afetiva dos consumidores, mostrando que o passado continua sendo uma grande inspiração para o presente da maquiagem.