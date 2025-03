Do casual à festa

A marca paulista Cris Barros conquistou os mineiros. A prova é o sucesso das duas lojas na cidade. A primeira foi aberta no Belvedere e a segunda, e mais recente, no quarto piso do DiamondMall. E é nessa onde ela tem feito mais encontros e lançamentos desde então. E foi lá a tarde de lançamento do preview da coleção outono-inverno 2025.



Intitulada “Untitled”, a coleção nasceu da “reflexão sobre o papel do público como última etapa no processo criativo. Desafiando a ideia de obra completa, ela mostra que o significado é construído na interação entre forma e percepção”, diz a proprietária e diretora-criativa da marca, Cris Barros, que completa: “Nesta coleção, as peças só se completam quando vivenciadas, abrindo espaço para infinitas interpretações, despertando uma resposta emocional única. Esse conceito celebra a liberdade criativa, permitindo que a forma continue evoluindo conforme é percebida e sentida por quem a usa.”

O outono-inverno da CB 25 reforça a conexão da marca com o universo da arte e o ofício da forma Josefina Bietti/divulgação



Para a empresária, o outono-inverno da CB 25 reforça a conexão da marca com o universo da arte e o ofício da forma, oferecendo às clientes a oportunidade de participar e co-criar, como obras “sem título”, que permanecem abertas, sempre em transformação.



A coleção AW25 da CB é uma ode à liberdade criativa e à reação emocional que a moda pode trazer. Cada peça é um convite para que cada cliente crie sua produção, dentro do seu estilo e personalidade, tornando-se, assim, coautora, explorando a conexão entre forma e percepção.



"Untitled" é um manifesto à evolução e à individualidade, onde cada escolha estilística se torna um ato de expressão. No universo visual da coleção, texturas sofisticadas e formas esculpidas se destacam como elementos centrais. Silhuetas fluidas e estruturadas coexistem, criando um equilíbrio entre o rigor da alfaiataria e a leveza das transparências.



A cartela de cores passeia por tons neutros contemporâneos, contrastados por vermelho profundo, azul elétrico, dourado e prateados metalizados. Tecidos como veludo, renda e tafetá aparecem em composições texturizadas. Bordados e aplicações em 3D representam os processos artesanais e técnica, e volumes dramáticos e assimetrias convidam ao movimento e à exploração.



A marca foi fundada em 2002 pela estilista Cris Barros e é reconhecida pela contemporaneidade das criações e riqueza de detalhes. As coleções sempre unem modelagens elaboradas a um universo particular. O resultado é uma moda autêntica e livre com peças autorais e atemporais.