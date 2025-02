Manual do glitter

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Já diz o bloco Então, brilha!: “Gente é pra brilhar”. Logo, o glitter é item obrigatório no carnaval. Aprenda vários truques que facilitam na hora de usar cada tipo de produto.



A primeira grande classificação é o glitter escolar, o que a gente encontra em toda a esquina e que tem o menor preço. Ele é ótimo para usar em fantasias e adornos, mas não é adequado para a maquiagem. Isso porque as partículas de plástico são maiores e podem machucar a pele e os olhos.



Para usar na make e no corpo, o melhor é usar produtos específicos. E há uma infinidade de opções no mercado. Cada um tem um efeito e vai se adequar melhor a uma necessidade.



No corpo

O glitter em spray é ideal para quem deseja um brilho delicado e uniforme, principalmente no cabelo e no corpo. Ele forma uma névoa cintilante e pode ser aplicado diretamente sobre a pele ou os fios. É para um efeito mais intenso e duradouro. Geralmente, não pode ser aplicado no rosto.



Para aumentar a fixação, aplique um gel capilar ou óleo antes de borrifar o spray no cabelo. No corpo, passe um creme hidratante antes da aplicação. Depois de aplicar, espere secar bem para evitar manchas ou sujar roupas e acessórios.



O gel glitter é um dos mais fáceis de usar, pois já vem misturado a uma base que garante fixação. Ele pode ser aplicado com os dedos ou um pincel, direto na pele ou nos cabelos. Alguns são liberados para aplicar no rosto e nos olhos.



Para um efeito mais uniforme, aplique o gel com leves batidinhas, sem esfregar. No cabelo, espalhe com um pente fino para distribuir melhor o brilho. Se quiser um efeito ainda mais duradouro, finalize com spray fixador de maquiagem ou cabelo. Não se esqueça de esperar secar antes de vestir a fantasia para evitar manchas.



Agora, se a intenção é um brilho mais discreto e sofisticado, o iluminador corporal com glitter é a melhor opção. Ele realça o colo, os ombros e as pernas, proporcionando um efeito glow natural.

Para um acabamento mais bonito, aplique com um pincel grande e fofo ou uma esponja. Outra dica é misturar o iluminador com um pouco de óleo corporal para um brilho extra. Para evidenciar as curvas, concentre a aplicação nos pontos altos do corpo, como ossos da clavícula e canela.



O glitter líquido é um produto versátil, que pode ser usado nos olhos, lábios, corpo e cabelo. Sua textura fluida facilita a aplicação e garante fixação. Ele pode ser usado sobre sombras ou batons para deixar um look mais luminoso. No corpo, aplique com um pincel para um brilho uniforme. Nos cabelos, aplique nas pontas para um efeito degradê cintilante.



Para os olhos

O glitter solto é um dos mais versáteis e intensos e pode ser aplicado em todo o corpo, mas requer uma base para fixação. Caso contrário, pode cair ao longo da festa. Além disso, é o que mais causa sujeira na hora da aplicação.



Para o produto aderir à pele, use um primer específico para glitter ou cola de cílios transparente. No rosto, aplique com um pincel ou com os dedos, pressionando levemente. Para evitar que caia sobre a pele ao aplicar nos olhos, faça a maquiagem antes e limpe o excesso com fita adesiva ou um pincel fofo.

Para as mais discretas, o delineador com glitter é uma ótima opção. Ele dá um toque glamouroso para a make, além de ser fácil de aplicar. Ele já vem com fixação própria e permite traços precisos. Engana-se quem acha que esse tipo de produto é limitado – dá para deixar a criatividade fluir e fazer diversos looks incríveis. Se quiser um delineado mais grosso e chamativo, faça primeiro um traço com delineador comum e depois aplique o de glitter por cima. Para um visual mais ousado, faça um delineado duplo, combinando cores diferentes.



A sombra líquida com glitter é prática na hora de aplicar, porque não precisa de uma base para aderir à pele. Além disso, oferece alta fixação e um brilho poderoso. Uma dica é usar o próprio aplicador do produto para usar na pele e esperar secar para evitar borrões. Se quiser esfumar, é melhor usar um pincel e aproveitar enquanto o produto ainda está molhado. As sombras líquidas podem ser usadas como primer de sombras ou glitter, realçando ainda mais o look.



Para quem é iniciante na make, a melhor opção é a sombra compacta com glitter. Ela já tem uma base prensada, o que evita que o glitter caia no rosto. Além disso, a aplicação pode ser feita com os dedos ou um pincel. Para intensificar o brilho, use um pincel molhado.



Beleza e meio ambiente

Os glitters são pequenas partículas de plástico e, por isso, precisam ser retirados com cuidado para evitar irritação na pele e poluir o meio ambiente. Uma dica é usar óleos e demaquilantes bifásicos com a ajuda de um lenço ou pedaço de algodão. O importante é nunca lavar o rosto na pia, para evitar que o plástico vá para o meio ambiente.



Uma alternativa mais ecológica para o meio ambiente é o bioglitter, feito com materiais biodegradáveis, que não fazem mal para o meio ambiente. Existem várias opções no mercado, de diversas cores, tamanhos e tipos.

Opções testadas –

e aprovadas

Gel glitter Faces, Natura (R$ 45): pode ser aplicado no rosto, corpo ou olhos. Dá para fazer camadas e é livre de plásticos. Disponível nas cores dourado e cristal.

Glitter spray body and hair, Anaconda (R$ 34,95): pode ser aplicado no corpo e nos cabelos. Não é biodegradável. Disponível nas cores ouro e prata.



Bioglitter, Make A (a partir de R$ 25,90): pode ser aplicado no rosto, corpo, olhos e cabelos, é livre de plásticos e leva 91% de celulose. Disponível em várias cores, tamanhos e formatos.

Sombra líquida, Sweet Sixteen (R$ 59,90): muita pigmentada, fácil de aplicar e discreta. Criada especialmente para adolescentes. Disponível nos tons champanhe, rosé e bronze.



Glitter líquido multiuso, Quem disse, Berenice? (R$ 52,90): pode ser usado no rosto, olhos ou lábios. Possui brilho duochrome e é livre de plásticos. Disponível nos tons rosatix e douratix.



Eyeshadow Pot Larissa Manoela, Océane (R$43,90): sombra em gel muito pigmentada e com efeito duochrome. É vegana e cruelty free. Disponível nos tons fênix, dragon e diamond.



Moondust, Urban Decay (U$ 28, não é vendido no Brasil): delineador com glitter que antes se chamava Heavy Metal. Não é biodegradável. Disponível em 11 tons.