Skincare com cheirinho de fruta

Em 2024, a Dailus entrou para valer no mundo da skincare, lançando sua primeira linha: a Sweet Skin. Os produtos se inspiraram nas frutas para transformar o autocuidado em um momento leve e divertido. A ideia é conquistar novos públicos, como os adolescentes.

De acordo com a marca, as fórmulas possuem extratos de frutas para todas as etapas do skincare, da limpeza à proteção. Ao todo, são cinco produtos: Cleansing Balm, com óleo de abacate; Gel De Limpeza Facial, com extrato de uva; Hidratante Facial FPS 30, de maracujá; Sérum 10% Vitamina C, com laranja e acerola; e Óleo Regenerador, com extrato de morango.



O Estado de Minas testou a novidade e conta todos os detalhes a seguir.



Cleansing Balm

O Cleansing Balm de Sweet Skin é uma forma rápida e prática de limpar profundamente a pele após o dia. Com textura em creme, que emulsifica facilmente em contato com a água, derrete a maquiagem e remove filtro solar. No entanto, para maquiagens à prova d’água precisa de um esforço a mais.

Depois de aplicar, é só lavar o rosto. A fórmula conta com ceramidas, que reparam a barreira cutânea e aumentam a hidratação, e óleo de abacate, que tem ação regenerativa e oferece toque macio e suave.

Esse é o produto que menos possui cheiro da fruta, mas o perfume é bem agradável. Como tem fragrância adicionada, o balm (bem como os demais produtos da linha) pode causar alergias e sensibilidades.



Pesquisa clínica: 85% das pessoas que testaram afirmaram que ele remove maquiagem à prova d’água; 85% consideram que promove uma limpeza profunda; 82% relataram que não deixa resíduos na pele; 82% disseram que a pele fica mais hidratada e macia; e 82% sentiram que o produto evitou o ressecamento da pele.



O balm custa R$ 59,90 e tem 100 ml. O preço é bem atrativo quando se considera outros produtos do mercado: o Cleasing Balm da Banila Co, de 25 ml, custa R$ 89,90; o da Oceane, de 100g, custa R$ 79,90.



Gel de Limpeza Facial

Com cheirinho de uva, o Gel de Limpeza Facial combina agentes de limpeza suaves, ativos hidratantes e antioxidantes para uma pele limpa sem ressecamento. A fórmula inclui ingredientes menos agressivos como o Lauril Dissódico Sulfossuccinato, que remove impurezas sem ressecar, e a Cocamidopropil Betaína, que melhora a espumação, contém Niacinamida, que ajuda a controlar a oleosidade, reduz inflamações e melhora a barreira cutânea. É rico em antioxidantes como polifenóis e resveratrol, protege a pele contra os radicais livres.



Testes clínicos: 87% sentiram a pele limpa após o uso, 81% sentiram melhora na hidratação e na maciez, e 81% notaram redução da oleosidade, 90% aprovaram a fragrância.

Pessoas com pele extremamente sensível devem ficar atentas, pois o produto contém conservantes como Metilcloroisotiazolinona e Metilisotiazolinona.



O Gel é uma boa opção para peles normais, mistas e oleosas.

A embalagem tem 150 ml e custa R$ 39,90. O preço não é o mais atrativo do mercado: o sabonete Pele de Porcelana, da Kokeshi, possui 200 ml e custa R$ 36,90; o limpador facial da Sallve de 300 ml, custa R$ 59,90; o gel de limpeza da Principia, com 350g, custa R$ 44. Não possuem cheiro de uva. O mais semelhante é o gel de limpeza Clean Grape, da BM Beauty, que custa R$ 84,90 e tem 200g.



Hidratante Facial FPS 30

Para quem quer praticidade, o Hidratante Facial FPS 30 Sweet Skin é uma boa opção. Ele combina hidratação intensa, ação calmante e proteção solar em um único produto. A fórmula tem rápida absorção.



Entre os principais ativos, destaca-se o Esqualano Vegetal, hidratante que ajuda a restaurar a barreira cutânea e a reter a umidade na pele. Outro grande diferencial é o Extrato de Maracujá, que possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e calmantes, que deixa a pele mais equilibrada. O produto conta com fator proteção solar (FPS) 30, contra raios UVA e UVB, por causa dos diferentes filtros que protegem a pele.



Testes clínicos: 91% sentiram a pele mais hidratada; 88% concordaram que a textura é ultraleve e não deixou a pele oleosa; 91% perceberam um efeito calmante após o uso.



A fórmula contém fragrância e conservantes como Imidazolidinil Ureia e Fenoxietanol, que podem ser sensibilizantes para peles mais reativas. O produto possui Álcool, que pode gerar leve ressecamento.

No geral, é uma excelente opção de hidratante diário multifuncional, com proteção solar e ação calmante. Fragrância suave de maracujá adiciona um toque sensorial agradável.



A embalagem de 50g custa R$ 49,90. O preço é bem competitivo. No mercado, há o Hydro Boost Water Gel FPS25, da Neutrogena, vendido a R$ 57,99 a embalagem de 45g. Já o Antioxidante Hidratante Sallve com FPS 30, da Sallve, tem 40g e custa R$ 54,90.



Sérum 10% Vitamina C

Cheiro de laranja, o Sérum 10% Vitamina C combina 10% de Vitamina C pura (Ácido Ascórbico) com os extratos de laranja e acerola. A marca promete que o produto ajuda a combater o envelhecimento precoce, uniformiza o tom da pele e reduz a aparência de linhas finas.



A Vitamina C pura estimula a produção de colágeno, protegendo a pele dos danos causados pelos radicais livres e pelo estresse oxidativo. Já os extratos das frutas são ricos em nutrientes e flavonoides, oferecendo hidratação prolongada. A textura do sérum é leve, tendo rápida absorção.



Testes clínicos: 84% relataram pele mais luminosa e revigorada, 81% perceberam melhora na hidratação e na aparência da pele com uso contínuo, 84% aprovaram a fragrância.



A recomendação é que o sérum seja aplicado pela manhã, antes do hidratante e à noite, atua na regeneração e revitalização.



O sérum possui 30 ml e custa R$ 59,90. Esse produto já existe em abundância no mercado, com vários preços: a Principia vende a R$ 35; a Creamy, a R$ 95; e O Boticário por R$ 194,90 – todo com 30ml e concentração de 10% de vitamina C.



Óleo Regenerador

Esse é o cheirinho mais agradável da marca, o de morango. Além disso, a fórmula promete hidratação profunda, regeneração celular, uniformização do tom da pele, estimulação da produção de colágeno e melhora na firmeza e elasticidade.



A fórmula possui 99% de Rosa Mosqueta e extrato de morango, conhecidos por sua ação cicatrizante e antioxidante, podendo ser aplicado em outras partes do corpo, como estrias, virilhas, axilas e cicatrizes.

Segundo a marca, 91% dos participantes de testes clínicos relataram pele mais firme e hidratada,

enquanto 85% notaram um efeito clareador no corpo e 82% perceberam uma melhora na aparência geral da pele com o uso contínuo. No entanto, a reportagem não notou mudança em linhas e manchinhas na pele.



A recomendação é que o produto faça parte da rotina noturna de skincare, tanto no rosto quanto no corpo. O óleo tem 30 ml e custa R$ 59,90. No mercado existem opções de óleo de rosa mosqueta mais em conta, mas nenhum com o cheirinho de morango, que faz toda diferença.