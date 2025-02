Make de carnaval: produtos para entrar na folia de última hora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quer brilhar no carnaval sem gastar muito? Não preparou nada para o look e quer salvar com uma make? Decidiu cair na folia de última hora? Não se preocupe! Testamos alguns produtos de maquiagem baratinhos e fáceis de encontrar, perfeitos para transformar qualquer look em uma verdadeira produção carnavalesca. Com alguns itens acessíveis, dá para criar makes vibrantes, cheias de cor e muito glitter, sem precisar gastar uma fortuna.

São opções que vão garantir um visual arrasador e que servem para o ano inteiro. Além disso, todos os produtos são fáceis de achar em farmácias e lojas de cosméticos, ou seja, nada de correria! Confira as dicas vêm aí para você brilhar nos bloquinhos:

Sombra Mono Natura Faces, nas cores Bright Glam, Wild Black, Azul Joy, Rosa Like, Vermelho Party e Laranja Hype - R$ 29,90: muito pigmentadas e ideias para looks mais ousados e divertidos;



Paleta de sombras Choco Fun Fenzza, nas versões Chocolate Pudding, Caramel Brownie e Dark Fudge - R$ 23,90: toques de cor perfeitos para a festa e para o dia a dia;

Paleta de Sombras Bauny, nas versões Aura e Serena - R$ 79,87: cores fashionistas para servir de base para criações de looks criativos;

Maquiagens para usar durante os quatro dias de folia Maria Dulce Miranda/EM/D.A Press Maquiagens para usar durante os quatro dias de folia Maria Dulce Miranda/EM/D.A Press Maquiagens para usar durante os quatro dias de folia Maria Dulce Miranda/EM/D.A Press Maquiagens para usar durante os quatro dias de folia Maria Dulce Miranda/EM/D.A Press Maquiagens para usar durante os quatro dias de folia Maria Dulce Miranda/EM/D.A Press Maquiagens para usar durante os quatro dias de folia Maria Dulce Miranda/EM/D.A Press Maquiagens para usar durante os quatro dias de folia Maria Dulce Miranda/EM/D.A Press Maquiagens para usar durante os quatro dias de folia Maria Dulce Miranda/EM/D.A Press Voltar Próximo



Sombra líquida Eye Paint Shine, nas cores Bronze e Cosmic - R$ 45: brilho fácil de aplicar para dar um toque especial no look;



Esmaltes Manicores Risqué, nas cores Faço Pinx em Casa, Se Liberta do Básico, Um Dia Amadureço, Recuperei A Dignidade, Credita No Brilho, Esmalterapia, Joga Pro Universo e Não esquece do Gritti - R$ 6,49: com tons feitos para fazer misturinhas, a linha tem diversas formas de combinação para unhas super coloridas;



Esmaltes Trago Confetes Dailus, nas cores Não te dou bola, Copo cheio e coração vazio e Te levo até as estrelas - R$ 11,99: com base transparente e glitter, os esmaltes possuem confetes em tons neon para destacar em meio à multidão;



Batom Líquido Super Brilho Faces Natura, nas cores Roxo Life, Rosa Bang, Vermelho Love e Rose Glam - R$ 25,90: produto multiuso que pode ser usado como batom, sombra e iluminador com pequenas partículas de brilho;



Batom Líquido Diamond Make B O Boticário, nas cores Luxury, Platinum e Glow - R$ 64,90: lábios com brilho sofisticado e elegantes;



Protetor Solar Facial Fluido FPS 50 Botik O Botícário - R$ 65,90: textura fluida com acabamento invisível possui rápida absorção e efeito mate.