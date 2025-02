Tempo em BH: vai chover no final de semana de carnaval?

Minas deve enfrentar uma nova onda de calor durante o carnaval, segundo a empresa de meteorologia Climatempo. A previsão é que a condição climática comece nesta sexta-feira (28), com temperaturas entre 5ºC e 7ºC acima da média. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado já enfrenta um calor intenso com temperaturas típicas de verão.

Segundo a Climatempo, a onda de calor no Sudeste deve permanecer até o início de março. Além de Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul enfrentaram um temperaturas acima do normal.

O novo episódio de calor extremo será causado pela atuação de um sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera, intensificará a circulação do ar de cima para baixo, inibindo a formação de nuvens e favorecendo o aumento das temperaturas de maneira mais expressiva ao longo dos próximos dias.

O meteorologista Ruibran do Reis explica que não há previsão de chuvas para os próximos dias, assim como a chegada de uma frente fria. Nas regiões do Triângulo e Alto Paranaíba, as temperaturas devem ficar até 4ºC acima da média, mas na Região Metropolitana, a média é de até 3ºC a mais. Já nas regiões Leste e Sudeste, as temperaturas ficam amenas. No Vale do Jequitinhonha e na Zona da Mata, pode haver pancadas de chuva típicas do verão.

De acordo com a previsão, uma nova massa de ar quente deve se estabelecer a partir do dia 28 e se estender, pelo menos, até 5 de março, período que compreende o feriado de carnaval. Com isso, autoridades recomendam que os foliões reforcem a hidratação e tomem cuidado com a exposição prolongada ao sol, especialmente nos blocos de rua, onde muitas pessoas permanecem ao ar livre por longos períodos.