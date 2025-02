Onda de calor: alimentos refrescantes que podem sabotar o emagrecimento

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Uma onda de calor atinge o Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil desde a última quarta-feira (12/2). Segundo levantamento feito pela Climatempo, a previsão é que as altas temperaturas continuem até ao menos o dia 24 de fevereiro, atingindo 7°C acima do esperado para esse mês. Os efeitos do fenômeno para a vida dos brasileiros podem ir de indisposição à mudança nos hábitos alimentares. Segundo a nutricionista da WeFit, Bruna Makluf , muitas pessoas podem procurar por refeições mais refrescantes, porém, essas substituições nem sempre são benéficas, principalmente para quem busca emagrecer.







Segundo a profissional, há diversos alimentos que são constantemente consumidos durante a onda de calor, mas que podem ser vilões do processo de emagrecimento. Entre eles, está o açaí - apesar da sua ação refrescante e por sua riqueza em antioxidantes, pode ser uma opção super calórica. Isso porque pode ser batido com xarope, o que geralmente acontece com os produtos vendidos em supermercados ou em restaurantes, além de geralmente ser acompanhando com diversas guloseimas, como caldas de chocolate, balas de goma e cereais.







“Os sorvetes e picolés acabam se tornando itens frequentes durante a onda de calor, porém são ricos em açúcar e em gordura saturada, principalmente os que são feitos à base de leite e que possuem sabores mais açucarados, como os de chocolate, caramelo, e doce de leite. Para quem quer uma opção refrescante, porém saudável, o mais indicado é escolher os que são produzidos à base de água e frutas. Uma outra estratégia é consumir os que são diets, já que não possuem adição de açúcar”, recomenda a nutricionista.







Para Bruna, o consumo de algumas bebidas também pode ser maior entre os brasileiros que desejam se refrescar. Entre as mais comuns estão os refrigerantes, sucos e as bebidas alcoólicas, como a cerveja. “Os refrigerantes também possuem uma alta concentração de açúcar, já as bebidas que têm álcool podem até proporcionar a sensação de frescor, porém têm uma ação desidratante, o que aumenta a retenção de líquidos. Ou seja, são itens que devem ser evitados por quem está no processo de emagrecimento.”







Para a Bruna, muitos alimentos podem ser saudáveis e até mesmo orgânicos, mas podem proporcionar um ganho de peso de qualquer forma. Um exemplo disso é o suco de laranja - pode ser incluído na dieta, mas merece uma atenção maior em relação ao excesso de consumo. Uma laranja inteira tem fibras e sacia mais, enquanto o suco contém alto teor de frutose e pouca fibra. O mesmo acontece com a água de coco, muito consumida, principalmente, nas idas à praia. É hidratante e nutritiva, mas contém açúcar natural e pode somar um alto nível de calorias, atrapalhando o processo de perda de peso.







“Muitas pessoas também aumentam os consumos dos shakes, que podem ser uma opção prática e usada de forma eventual, mas não devem substituir refeições completas regularmente. A substituição frequente e sem orientação pode deixar a sua dieta pobre em fibras e outros nutrientes essenciais, além de não promoverem tanta saciedade quanto alimentos sólidos. O ideal é equilibrar com proteínas, gorduras boas e fibras para evitar picos de fome”, alerta Bruna.







Uma sugestão de troca eventual é no lanche da tarde. A profissional indica um shake com uma dose de whey protein, adicionando frutas congeladas, bebida vegetal e aveia. É refrescante, equilibrado e vai ajudar na saciedade. Isso porque o correto é realizar outros tipos de alterações nas refeições no almoço e no jantar. A troca do arroz e o feijão pela salada com proteínas magras como o frango, ovos e atum, ou adicionar wraps integrais com frango e salada no plano alimentar, são substituições positivas e inteligentes.







“Entretanto, é importante também ter uma atenção em relação a salada. Muitas pessoas gostam de comer esse prato com a adição de molhos industrializados, que podem ter uma grande quantidade de sal ou até mesmo de açúcar e mel. Os que são à base de queijo podem ter também um alto nível de calorias em uma pequena quantidade. Então, o que era para ser uma refeição leve, se torna um prato pesado e hipercalórico”, afirma a nutricionista.







O que adicionar e evitar na dieta



A adição de certos alimentos durante a onda de calor também é uma ideia para quem busca se manter saudável. As frutas ricas em água, como a melancia, abacaxi, melão e morango podem proporcionar a sensação de frescor sem sair da dieta. Essa ação também pode ser notada por quem consome certos vegetais crus, como pepino, rúcula, alface e tomate junto com grãos integrais, como a quinoa e o arroz integral. Bruna ressalta que o segredo é manter a hidratação e priorizar alimentos leves, ricos em fibras e proteínas para manter a saciedade, e facilitar a digestão em dias mais quentes.







"Também há diversos alimentos que devem ser evitados durante os picos de calor. As frituras e embutidos, por exemplo, são difíceis de digerir e podem causar inchaço. Já os alimentos muito condimentados podem aumentar o desconforto térmico. É importante também ter uma atenção para o tamanho das porções das refeições. Se preferir, faça refeições menores e mais frequentes", reforça a profissional.

