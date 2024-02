Com a chegada do carnaval, foliões de todo o país iniciam os preparativos para vivenciar intensamente a festividade. Participar de blocos, clubes e trios elétricos exige disposição e vigor, elementos fundamentais para aproveitar a celebração sem contratempos. Diante dessa demanda por energia, o açaí surge como alternativa promissora, oferecendo benefícios nutricionais às pessoas que vão se esbaldar na festa do momo.

Originário da Amazônia, o açaí é reconhecido por suas propriedades energéticas. A composição da fruta abrange uma ampla gama de nutrientes essenciais, incluindo proteínas, fibras e lipídios. Estes componentes desempenham papel crucial na manutenção da vitalidade, especialmente em períodos de atividade física intensa como o carnaval.

Além dos macronutrientes, o açaí é fonte rica de vitaminas C, B1 e B2. Estas substâncias são produzidas para o funcionamento adequado do metabolismo, potencializando a geração de energia a partir dos alimentos consumidos. A presença dessas vitaminas no açaí fortalece o sistema imunológico, aspecto relevante para a resistência física durante os dias de festa.

Juliana Maciel, nutricionista parceira da Frooty, destaca os inúmeros benefícios do alimento: “O açaí, sem dúvida, tem uma infinidade de benefícios para a saúde. É uma fruta altamente nutritiva e pode ser uma ótima adição à dieta de qualquer pessoa”, disse ela. “O que é realmente notável é a sua alta concentração de antioxidantes, que são vitais na luta contra os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento celular e desenvolvimento de doenças crônicas”.

O alimento contém também uma boa quantidade de minerais como fósforo, ferro e cálcio. O fósforo é vital para a recuperação muscular e produção de energia, enquanto o ferro auxilia na prevenção da anemia, condição que pode diminuir a disposição. O cálcio, por sua vez, é indispensável para a saúde óssea e muscular, garantindo a estrutura necessária para dançar e se movimentar livremente.

Neutraliza radicais livres e oferece reforço nutricional

“O açaí é uma excelente fonte de energia e oferece um valioso reforço nutricional. Os antioxidantes trabalham neutralizando radicais livres, enquanto as fibras auxiliam no processo digestivo. Suas gorduras benéficas ajudam a equilibrar os níveis de colesterol e a fornecer energia duradoura, sendo uma ótima opção para os dias de folia contínuas”, completa a nutricionista.

Consumido tradicionalmente na forma de creme ou suco, o açaí pode ser uma excelente escolha alimentar para os dias de carnaval. Seu teor energético possibilita que os foliões mantenham a atividade sem queda de desempenho, garantindo que a festa seja aproveitada em sua plenitude.

A natureza do açaí permite combiná-lo com frutas e cereais, enriquecendo ainda mais seu valor nutricional. Essas misturas não apenas potencializam os benefícios da fruta, mas também oferecem uma experiência gastronômica agradável, variando os sabores e texturas.