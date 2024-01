A pouco menos de um mês para o carnaval, as academias se enchem com pessoas comprometidas com dietas. O objetivo é comum: ficar livre de quilos extras até a folia. Mas será que existe alguma receita milagrosa para eliminar os quilos indesejáveis de forma tão rápida? Além de cuidar da alimentação e praticar exercícios físicos, a nutricionista clínica funcional Gisela Savioli apresenta receitas naturais que ampliam a capacidade de detoxificação do corpo (o famoso detox), hidratam e também fornecem nutrientes para uma melhor energia e disposição, ideais para o período.

Uma das sugestões é fazer um suco com melancia, banana verde e canela, três ingredientes anti-inflamatórios e energéticos. "A melancia é rica em água e tem licopeno, um poderoso antioxidante, aliado especialmente nesse período de folia, quando acabamos prejudicando o sono noturno. O pulo do gato é fazer o suco com a parte vermelha da fruta, mas usando pelo menos um centímetro da parte branca perto da casca, riquíssima em citrulina.”

Citrulina, explica Gisela, é um potente vasodilatador que faz com que o corpo distribua melhor os nutrientes para todas as células, conferindo uma melhor performance até muscular. "Outra proposta é investir no pepino, diurético, de baixo custo e funcional. A água extraída do alimento é estruturada, hidrata, sacia e ajuda na detoxificação. Por isso eu recomendo bastante a água de pepino para ser consumida diariamente".

A meta é desinflamar

“Os excessos típicos do mês de carnaval e a ânsia de enxugar as medidas até os dias de festa podem nos levar a escolhas erradas. Bebida alcoólica, comida com glúten, leite animal, industrializados e corantes são alguns dos alimentos que formam um combo inflamatório no nosso corpo e dificultam o emagrecimento”, pontua Gisela.

Pele opaca, unha fraca e queda de cabelo são alguns dos sinais de inflamação no corpo. De acordo com a nutricionista, a inflamação é um processo natural do organismo, mas, quando se torna crônica, pode causar uma série de problemas de saúde.

E uma das principais causas da inflamação é a alimentação típica do Ocidente. “Gosto muito da frase 'descascar mais e desembalar menos'. Essa é uma forma de promover ao corpo todo aporte de nutrientes que ele necessita para desinflamar. Também é importante fazer musculação, o melhor exercício para as mulheres mais maduras, caminhar para promover o que eu chamo de hábito de higiene de dentro para fora, pois é quando você transpira elimina toxinas pelo suor.”

Como começar o detox para o carnaval?

A primeira orientação dada pela nutricionista é beber muito mais água e, de uma a duas vezes por dia, fazer a água de pepino, além de substituir o tradicional leite com café no café da manhã - dado que o leite animal é inflamatório - por um suco de melancia apelidada de “espanta cansaço”.

“Claro que um alimento sozinho não é capaz de promover o Detox. Porém pode ser um primeiro passo e apoiar no seu compromisso de priorizar a saúde, com uma alimentação rica em comida de verdade, que nutre corpo e também o espírito”, complementa a especialista.

RECEITAS PARA COMEÇAR

Água de Pepino

Ingredientes:

- Um pepino grande inteiro e com a casca

Modo de preparo:

- Passe o pepino pela centrífuga e consuma toda aquela água estruturada

Você inclusive pode usar essa água no preparo de outras bebidas.

Suco energético de melancia

Ingredientes:

- Melancia com as sementes

- 1 centímetro da parte branca da melancia

- Canela

- Uma rodela de banana verde

Modo de preparo:

- No liquidificador, bata a melancia com a parte branca e as sementes primeiro e depois coe para não ficar uma sensação desagradável quando engolir. É sempre bom usar as sementes batidas, pois elas são excelentes antifúngicos naturais.

- Em seguida, bata novamente o líquido coado com a banana e a canela.

A especialista orienta ainda investir em temperos detox, como coentro e hortelã. “O mais importante nisso tudo, no entanto, é tomar uma decisão. Consuma diariamente, durante esses dias, pelo menos cinco cores de alimentos naturais. E troque o tradicional açúcar por purê de maçã para adoçar os alimentos.” Por fim, a nutricionista reforça que esse plano alimentar também pode ser seguido no pós festas para desintoxicar o organismo.