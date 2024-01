Em 2024 o Carnaval começa oficialmente no início de fevereiro, mas já tem folião curtindo os blocos da cidade. Entre fantasias, purpurinas e paetês, é preciso ficar atento aos sinais que o corpo dá nesse período. A desidratação é o principal problema de saúde que aparece durante a folia e pode ser causada pelo calor excessivo, e ao consumo de bebidas alcoólicas e energéticos. Tem-se a falsa sensação de estar hidratado ao ingerir uma bebida alcoólica gelada, principalmente chope e cerveja, por exemplo.

“A cerveja contém água em sua composição, o que pode ajudar a hidratar o corpo em certa medida. No entanto, é importante notar que a quantidade de água é relativamente baixa em comparação com outras bebidas não alcoólicas. Além disso, essa sensação pode ser atribuída ao efeito de resfriamento da bebida. Ela pode proporcionar uma sensação refrescante e aliviar a sede temporariamente. No entanto, não significa que você realmente esteja hidratando o corpo de forma eficaz”, explica o médico cirurgião de cabeça e pescoço da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Ullyanov Toscano.

A desidratação é uma condição em que o corpo perde mais líquidos do que ingere, levando a um desequilíbrio nos níveis de água no organismo. Isso pode causar uma série de problemas de saúde, especialmente em condições de calor intenso, levando aos seguintes episódios:

- Insolação: causada pela exposição prolongada ao sol

- Golpes de calor: uma emergência médica que ocorre quando o corpo não consegue mais regular sua temperatura interna devido à exposição prolongada ao calor. Isso pode levar a danos nos órgãos e até mesmo à morte

- Problemas renais: aumento do risco de desenvolver pedras nos rins e infecções do trato urinário

- Fraqueza e fadiga.

Como se manter hidratado

É essencial beber líquidos regularmente, especialmente água, durante o verão. “Esteja atento aos sinais que o corpo dá de que algo não vai bem, como sede intensa, boca seca, pouca urina e de coloração escura. Se você suspeitar que está desidratado, ingira bastante líquido e, se os sintomas persistirem, procure atendimento médico”, alerta Ullyanov, que dá dicas para pular aproveitar a festa com os devidos cuidados:

Beba água regularmente

É indicado, pelo menos, oito copos por dia, ou mais, se estiver suando muito

Evite bebidas alcoólicas em excesso

Como mencionado, elas podem levar à desidratação

Consuma alimentos ricos em água

Frutas e vegetais com alto teor de água, como melancia, pepino e melão, podem ajudar a manter a hidratação. Os inclua na sua rotina diária

Evite bebidas açucaradas

Refrigerantes e sucos industrializados podem ser desidratantes. Opte por água, chás gelados sem açúcar ou sucos naturais

Use roupas leves e respiráveis

Escolha tecidos de algodão e linho, que ajudam a regular a temperatura corporal e evitar o excesso de transpiração

Evite se expor ao sol durante os horários de pico

Procure os blocos que desfilam em horários mais frescos, como de manhã cedo ou no final da tarde, para evitar a exposição excessiva ao mesmo

Use protetor solar

O produto ajuda a proteger a pele dos danos causados pelo sol e a evitar a desidratação

Mantenha-se em locais frescos

Procure ficar em ambientes ventilados durante os períodos mais quentes do dia

Quantidade de líquido ideal

Cada pessoa tem necessidades individuais, portanto, ajuste a quantidade de líquidos que você consome de acordo com suas necessidades e condições específicas.