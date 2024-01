As cirurgias reparadoras ajudam a resgatar a estética do paciente após uma cirurgia bariátrica removendo o excesso de pele, flacidez e reajustando a gordura corporal

A obesidade é um grande problema atual, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de um bilhão de pessoas são consideradas obesas atualmente. Os tratamentos para obesidade são vários, como medicamentos, atividades físicas, dieta e até mesmo cirurgia. No entanto, mesmo depois de emagrecer ainda é importante realizar alguns procedimentos para melhorar a qualidade de vida, como explica o cirurgião plástico Renato Guerra.



“A perda de gordura é apenas o primeiro passo para restabelecer a qualidade de vida de um paciente com obesidade. Após emagrecer, muitas pessoas ficam incomodadas com as sobras de pele e por isso, são necessários outros procedimentos com o foco, principalmente na redução da flacidez e remoção do excesso de pele e completar a transformação em suas vidas”, explica.



Cirurgias plásticas reparadoras

De acordo com Renato, após uma cirurgia bariátrica existem outros procedimentos que podem ser realizados para restaurar a aparência do paciente após a perda drástica de peso.



“As cirurgias reparadoras ajudam a resgatar a estética do paciente após uma cirurgia bariátrica removendo o excesso de pele, flacidez e reajustando a gordura corporal. Isso pode ser feito, por exemplo, através de uma abdominoplastia, uma braquioplastia, mastopexia, cruroplastia, entre outros”.

“Esses procedimentos também podem ser realizados para pessoas que não foram submetidas à bariátrica como tratamento para a obesidade, mas que tiveram grandes perdas de peso, resultando em excesso de pele no corpo”, afirma o cirurgião plástico.