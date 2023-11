As altas temperaturas registradas em todos os municípios mineiros e em grande parte do Brasil demandam das pessoas um consumo maior de água. Outra opção para enfrentar os efeitos do calor intenso é se alimentar de frutas geladas e congeladas. As dicas são da nutricionista Fernanda Leister. De acordo com a profissional, nas refeições cotidianas, o cardápio deve ser mais leve, incluindo saladas.

“Com o calor excessivo, a principal preocupação das pessoas deve ser com a hidratação, reforçando o consumo de água. Andar com uma garrafinha é fundamental, pois, se a pessoa sair para um compromisso e demorar a retornar, isso vai auxiliar”, afirma a profissional que atua na Hapvida NotreDame Intermédica. O consumo também pode ser diversificado, segundo a especialista. A inclusão de água com gás e sucos naturais é uma alternativa viável.

Sobre as frutas, a nutricionista destaca opções que podem ser colocadas na geladeira e, logo após, consumidas. As frutas também ganham espaço no cardápio. “Por serem ricas em água, as frutas ajudam na hidratação e refrescam. Podemos citar o abacaxi, o melão e a melancia, além da laranja e da mexerica”, explica.

Recentemente, vem aumentando a procura por frutas congeladas. Fernanda cita como exemplo a uva, cujo consumo vem aumentando nessas condições. Outro benefício é que, em baixas temperaturas, alimentos similares costumam durar mais tempo.

Esse cardápio pode gerar hábitos mais saudáveis. Uma prática indicada pelos profissionais é consumir frutas ao menos cinco dias por semana. Porém, apenas 1/3 dos brasileiros têm esse costume, segundo pesquisa feita pelo Ministério da Saúde há dois anos.



NAS REFEIÇÕES, SALADA E carne leve

Segundo Fernanda, uma tendência nos dias muito quentes é a redução do apetite. “É natural que a pessoa tenha menos vontade de comer. Então, tanto para o almoço quanto para o jantar, é recomendável optar por um prato bem rico em salada e folhas”, sugere.

Outra dica é optar por carnes mais leves, como frango ou peixe, assim como o ovo. “São alimentos que trazem uma sensação de bem-estar, logo após serem consumidos”, comenta.

No café da manhã, o pão ou a torrada podem vir acompanhados de um patê de frango ou de atum, que utiliza, na base, o creme de ricota. A mesma receita pode compor o lanche entre as principais refeições.

Outra opção é o tradicional vitaminado, em que o leite gelado é batido no liquidificador com frutas. “A busca será sempre pelo equilíbrio. A alimentação deve ser mais leve, nutritiva e de fácil digestão”, pontua.



DIETA BALANCEADA

Segundo a nutricionista Gisele Vieira, supervisora do setor de Nutrição do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) "Dr. Luiz Roberto Barradas Barata", unidade da secretaria, é importante evitar, no calor, alimentos muito manipulados, molhos condimentados, como maionese, que quando muito aquecidos, causam proliferação de bactérias causadoras de diarreia, mal-estar e vômito.

A dieta deve ser, preferencialmente, balanceada e leve, pois nos picos de calor o corpo humano utiliza muito mais energia para manter sua temperatura ideal, o que pode deixar o processo de digestão mais lento. "Portanto, gorduras e frituras devem ceder espaço a grelhados e assados", afirma Gisele.

Escolher sucos de frutas no lugar do refrigerante, consumir verduras e legumes cozidos ou crus, preferir alimentos de condimentação suave (evitar mortadela, salame, pimenta do reino, entre outros), evitar frituras e consumir maior quantidade de fibras, cereais, frutas e grãos são algumas dicas da nutricionista.