Altas temperaturas aumentam risco de 'golpe de calor'

(FOLHAPRESS) - Com as temperaturas elevadas registradas em diversas regiões do Brasil, cresce a preocupação com os riscos à saúde, especialmente em relação ao chamado golpe de calor. Essa condição ocorre quando o corpo não consegue regular a própria temperatura em uma situação de calor extremo e desidratação.

Os primeiros sinais do golpe de calor podem ser facilmente confundidos com um mal-estar causado pelas altas temperaturas, afirma o médico Ramon Andrade de Mello, integrante do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Golpe de calor e estresse térmico são condições relacionadas ao calor excessivo, mas com gravidades distintas. O golpe de calor é caracterizado por sintomas como pele quente e seca (indicando falha na transpiração), tontura, fraqueza intensa, dor de cabeça forte, batimentos cardíacos acelerados, náuseas, vômitos, confusão mental e, em casos extremos, desmaios, convulsões e perda de consciência.

"O calor excessivo pode reduzir a quantidade de sangue circulando no corpo devido à perda de líquido", afirma Mello.

Já o estresse térmico é um estágio inicial do mal-estar ?o corpo ainda tenta se adaptar ao calor, embora já encontre dificuldades. Os principais sintomas são dores de cabeça, náuseas, câimbras, fraqueza, tontura, taquicardia e sede excessiva causada pela perda de líquidos e eletrólitos decorrente da desidratação.

"A urina escura, com odor forte e em menor volume, pode indicar um quadro de desidratação. Isso ocorre porque o organismo retém líquidos em resposta à baixa ingestão de água ou à perda excessiva de fluidos pelo suor", explica o médico.

A recomendação geral para evitar um quadro de desidratação é ingerir de 2 a 4 litros de água por dia, dependendo do peso e do nível de atividade física de cada indivíduo, afirma o clínico geral. Uma fórmula mais precisa sugere a ingestão de aproximadamente 35 ml de água por quilo de peso corporal ao dia, volume que deve ser ajustado de acordo com as condições climáticas e o nível de transpiração de cada pessoa.

Alguns grupos são particularmente suscetíveis aos riscos do calor extremo e precisam de cuidados adicionais. Entre eles estão as crianças, que ainda não possuem um sistema de regulação térmica completamente desenvolvido e que podem não sentir ou expressar sede adequadamente. Os idosos também estão em maior risco, pois frequentemente têm uma percepção reduzida de sede e enfrentam mais dificuldades na regulação da temperatura corporal.

Pessoas com doenças crônicas como cardiopatias, diabetes e problemas renais também demandam atenção especial, pois essas condições podem ser exacerbadas pelo calor. Atletas e trabalhadores que realizam esforço físico intenso ao ar livre também estão em maior risco.

O QUE FAZER EM CASO DE GOLPE DE CALOR?

É crucial agir rapidamente aos primeiros sinais de golpe de calor, a fim de evitar complicações.

A pessoa deve ser levada para um ambiente fresco, e compressas de água fria podem ser colocadas na testa e nas axilas. Borrifar água fria também ajuda no resfriamento. Se a pessoa estiver consciente e capaz de engolir, ofereça água ou soro caseiro.

Em caso de desmaio ou confusão mental, o recomendado é deitar a pessoa e elevar suas pernas. Em situações graves, acione imediatamente o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) por meio do 192.





COMO EVITAR O GOLPE DE CALOR?

Médico dá dicas para evitar problemas causados pelo calor extremo:

- Beba água regularmente, mesmo sem sentir sede. O ideal é ingerir cerca de 35 ml de água por quilo de peso corporal por dia

- Evite exposição ao sol entre 10h e 16h, período de maior radiação solar

- Use roupas leves e de cores claras, que facilitam a transpiração e refletem menos calor

- Dê preferência a ambientes ventilados e sombreados

- Evite bebidas alcoólicas e alimentos pesados, que podem dificultar a digestão e aumentar a temperatura corporal

- Inclua frutas e verduras ricas em água na alimentação, como melancia, melão, pepino e alface

- Nunca deixe crianças, idosos ou animais dentro de veículos fechados, pois a temperatura interna pode subir rapidamente e causar hipertermia