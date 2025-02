Exercício físico e calor combinam? Especialistas respondem e dão dicas

Ao longo desta semana, o Brasil tem enfrentado uma nova onda de calor intenso, com destaque para a região Sudeste. Em São Paulo, os termômetros devem atingir os 35°C, em BH, 30ºC, enquanto o Rio poderá conviver com temperaturas acima dos 40°C. A recorrência dos níveis elevados de aquecimento, com janeiro tendo sido considerado o mês mais quente da história, tem gerado preocupações para a sociedade.

“A onda de calor impacta diretamente o desempenho dos atletas em relação à resistência física, pois as temperaturas elevadas aumentam a frequência cardíaca, o que leva o atleta ao esgotamento das reservas de energia e, consequentemente, reduz a capacidade de manter a intensidade do exercício. A desidratação também é um fator crítico, já que a transpiração excessiva ocasiona maior perda de líquidos e eletrólitos, comprometendo a força muscular e a coordenação motora”, aponta o profissional.





De acordo com Flávia Magalhães, médica e nutricionista, especialista em gestão de saúde e performance de atleta, para prevenir problemas como hipertermia (aumento da temperatura corporal), é fundamental que se realize uma boa hidratação nos dias mais quentes.

“A hidratação deve ser bem planejada antes, durante e após o treino. Sempre que possível, elabore pausas e resfrie o corpo. Nos casos de hipertermia, há riscos importantes, mas com medidas preventivas é possível garantir um bom treino e preservar a saúde. Por isso é importante beber água, sucos, água de coco, a fim de se proteger da desidratação . O volume desejável de consumo é de dois litros por dia. Isso garantirá uma boa hidratação neste período de calor intenso”, explica a doutora, que há mais de 20 anos atua na área da medicina esportiva.

Além da hidratação, outras medidas também podem ser tomadas pelos praticantes durante uma onda de calor, visando reduzir o risco de problemas de saúde, que podem passar desde lesões até fadiga, espasmos, vertigem, exaustão térmica e desmaios.

“Medidas preventivas incluem a escolha de horários mais adequados para a prática de atividades físicas, a redução da intensidade dos exercícios e o uso de roupas leves e de cores claras. É recomendável também evitar refeições pesadas antes dos treinos e reforçar a reposição de eletrólitos por meio de alimentos e bebidas apropriados”, detalha Jean da Silva.

Outro aspecto destacado por Flávia Magalhães, e que nem sempre é lembrado com frequência pelos atletas, são os cuidados com a proteção da pele.

“Estudos mostram que as mulheres são mais criteriosas no uso de filtro solar e costumam aplicá-lo no corpo mais de uma vez ao dia. No entanto, essa conduta deve ser de toda a população. Além disso, proteger o rosto com uso de bonés, por exemplo, minimiza os riscos da exposição aos raios ultravioleta”, afirma a médica.

O fisioterapeuta Jean da Silva explica que os atletas amadores devem se ajustar gradativamente e de forma segura ao calor para otimizar o desempenho físico sem comprometer a saúde.

“A adaptação gradual é essencial para melhorar a capacidade do organismo de lidar com o estresse térmico. Esse processo, denominado aclimatação ao calor, possibilita que o corpo ajuste seus mecanismos de termorregulação, otimizando o desempenho do atleta e minimizando os riscos associados às altas temperaturas”, conclui Jean.