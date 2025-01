Com a chegada das altas temperaturas, cresce o uso do ar-condicionado nas empresas e, também, em ambientes domésticos. O aparelho pode causar tosse, espirros e coriza, além de aumentar os sintomas em quem sofre com rinite ou sinusite. Isto acontece porque o ar-condicionado resseca as vias respiratórias, inflamando os cornetos nasais, uma pele que fica na parte interna do nariz.

As rinites não alérgicas, aquelas causadas por fatores externos, como o aumento da temperatura, são fortemente impactadas pelo uso do ar-condicionado. “A rinite alérgica é tratada com a imunoterapia, ou seja, a vacina adequada. Já a rinite não alérgica não tem tratamento via vacina e é preciso evitar o que desencadeia a reação”, conta o médico Paulo Mendes Junior, especialista em otorrinolaringologia do IPO, maior hospital do segmento na América Latina.

Já as sinusites são causadas por infecções virais ou bacterianas, e também por reações alérgicas, como as mudanças de temperatura do aparelho. Assim como a rinite, o principal fator é evitar o que provoca a reação alérgica. “O principal é fazer a lavagem nasal com soro fisiológico, isto é fundamental para evitar os sintomas. Com a lavagem o nariz fica limpo, evitando o ressecamento das vias áreas”, explica doutor Mendes Junior.

Outro ponto importante é a manutenção do ar-condicionado. O aparelho deve ser limpo com frequência, os filtros devem ser trocados regularmente, assim como os dutos devem passar por manutenção constante. “Evitar as mudanças de temperatura também é importante, considero que deixar sempre em 23 graus é o ideal”, ensina o especialista.