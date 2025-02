Em meio a calorão, cidade de Minas registra menor temperatura do país

Jornalista em formação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Estagiária no Estado de Minas desde 2023, com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio áreas, como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional. Atualmente em Gerais

Minas Gerais tem enfrentado um calor intenso nos últimos dias, batendo recordes de temperatura. No entanto, a cidade de Monte Verde, no Sul do estado, registrou a menor temperatura do país na manhã desta terça-feira (25/2).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o município registrou 12,3ºC, liderando o ranking das temperaturas mais baixas do Brasil (confira lista abaixo). A cidade de Maria da Fé, também no Sul de Minas, registrou 13,1ºC, consolidando a terceira menor temperatura.

As mínimas foram registradas em meio ao calorão na maior parte do estado. De acordo com o Inmet, as temperaturas fazem parte do verão e não se caracterizam como onda de calor. Nessa segunda, Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, registrou a terceira maior temperatura do país, com 37,9°C.

Menores temperaturas do país nesta segunda: