Corpo de homem que estava desaparecido é encontrado em rio

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

O corpo de um homem de 26 anos, que estava desaparecido em Bom Jardim de Minas, no Sul do estado, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros nessa segunda-feira (24/2). Um outro homem segue desaparecido.

Segundo os militares, o corpo foi encontrado em uma galhada do Rio Grande. A perícia da Polícia Civil examinou o corpo no local do encontro e repassou à funerária de plantão.

A vítima estava desaparecida desde o dia 17 de fevereiro, quando saiu de casa com um colega, de 39 anos.

No domingo (23/2), populares encontraram pertences dos desaparecidos - chinelos, um celular e outros objetos pessoais - às margens do Rio Grande. Depois disso, o Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou o trabalho de busca na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As buscas pela segunda vítima continuam na manhã desta terça-feira (25/2).