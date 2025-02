Dois homens são mortos a tiros em área de tráfico de drogas da Grande BH

Dois homens morreram a tiros no bairro Granjas São João, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (24/2). Uma deles foi identificado, mas o outro ainda não porque ele não portava documentos de identificação e não foi reconhecido pelos moradores da região.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Amarantes, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Conforme os militares, os dois homens foram encontrados caídos ao chão com várias perfurações pelo corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o médico em plantão confirmou as mortes no local.

A perícia da Polícia Civil constatou que o corpo de uma das vítimas, de 33 anos, estava com perfurações no tórax, na cabeça e nos braços. Já o segundo homem teve perfurações na cabeça, no tórax e nas pernas.

Ainda segundo a perícia, foram encontradas dezenas de cartuchos deflagrados de diferentes calibres no local. Junto ao corpo dos dois homens a polícia encontrou os celulares, que foram recolhidos para investigações.

A equipe tentou conversar com algumas pessoas para levantar hipóteses sobre a autoria e motivação do crime, mas nenhum morador deu informações por medo de represália. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais encontraram câmeras de segurança em uma rua nas proximidades. As imagens foram recolhidas e serão utilizadas na investigação.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) e o caso segue com a 2ª Delegacia de Polícia de Betim.