Chuva forte deixa rastro de destruição em cidade mineira

Uma forte chuva no fim da tarde desta segunda-feira (24/2) causou transtornos à população de Ipatinga, no Vale do Aço. Quedas de árvores, destelhamentos e danos na rede elétrica estão entre as principais ocorrências.

Nas redes sociais, o prefeito Gustavo Nunes (PL) mostrou o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Não há registro de feridos.

De acordo com o centro de meteorologia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), os ventos na cidade atingiram aproximadamente 50 km/h. A Cemig informou não ter até o momento balanço de quantos clientes ficaram sem energia.

Até o fechamento desta publicação, a última atualização do chefe do Executivo municipal, por meio da função Story no Instagram, mostrava as equipes, por volta das 20h, atuando nas ruas.

Um dos últimos chamados recebidos pelo Corpo de Bombeiros aconteceu às 18h e relatava a queda de uma árvore na Avenida Claudio Moura, no Centro. A Rua Uberlândia, na mesma região, é um dos locais em que houve complicações no trânsito em decorrência da queda de árvores.

“Um forte vendaval atinge Ipatinga neste momento em alguns bairros. As equipes da prefeitura e da Defesa Civil estão em alerta para atender aos chamados da população. Recomenda-se evitar sair de casa e procurar abrigo caso esteja na rua. Quedas de árvores, destelhamentos e outras ocorrências estão sendo atendidas. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil”, escreveu o prefeito no fim da tarde.

