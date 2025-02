Suspeito de roubo é identificado ao fazer Pix de R$ 0,01 para própria conta

Repórter de Gerais. Formada em Jornalismo pela PUC Minas e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital. Estagiou no Estado de Minas em 2020 e 2021, quando foi efetivada como repórter.

Um homem, de 27 anos, suspeito de roubo, foi identificado ao fazer uma transferência bancária de R$ 0,01 da conta da vítima para a própria conta. O caso aconteceu em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 55 anos, narrou que voltava para casa na noite de sexta-feira (21/2) quando foi abordada pelo suspeito com uma “cantada”. Os dois passaram a conversar pelo caminho até a casa da vítima.

Ao chegar no local, a vítima convidou o suspeito para entrar. O suspeito perguntou se o homem morava com mais alguém e só aceitou o convite depois que a vítima respondeu que morava sozinha. Já dentro da casa da vítima, o suspeito mudou o teor da conversa e passou a pedir dinheiro para a vítima, que negou o empréstimo.

O suspeito, então, foi até a cozinha, pegou uma faca e passou a ameaçar a vítima caso ela não desse a ele R$ 4 mil. A vítima disse que não tinha dinheiro e o homem exigiu que ela entregasse o celular desbloqueado.

O criminoso mandou mensagens para o chefe da vítima, pedindo a quantia emprestada, mas não teve sucesso. Depois, ele acessou uma conta bancária da vítima e fez uma transferência via Pix de um centavo para outra conta. Segundo a PM, o criminoso percebeu que o saldo da vítima era baixo e solicitou um empréstimo de R$ 4 mil, que foi aprovado na hora.

O assaltante agendou um Pix para o dia seguinte com o valor do empréstimo, para uma conta diferente da primeira. O registro policial ainda narra que o assaltante continuou ameaçando a vítima e salvou um número de telefone no celular dela. Por fim, o criminoso solicitou uma corrida em um aplicativo e foi embora levando apenas o cartão da vítima.

Quando o suspeito deixou a casa, a vítima solicitou o bloqueio da conta bancária, do cartão e cancelou a transação agendada pelo homem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com os dados da transação de R$ 0,01 feita pelo suspeito, a Polícia Militar conseguiu identificar o homem. Ele tem passagens por lesão corporal, agressão e roubo e foi reconhecido pela vítima por meio de uma foto do sistema policial. Apesar de identificado, o criminoso ainda não foi encontrado pela Polícia Militar.