Morre aos 88 anos a professora e escritora Letícia Malard

Morreu nesta segunda-feira (24/2), aos 88 anos, Letícia Malard, escritora e professora emérita da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela também lecionou português e matérias relacionadas à literatura na Escola Estadual Governador Milton Campos. A causa da morte não foi divulgada.

Entre suas publicações, destacam-se os livros “No vasto mundo de Drummond” (2005) e “Literatura e dissidência política” (2006), além dos romances “Um amor literário” (2005) e “Divina dama” (2013).

Letícia ainda escreveu um livro em que analisa “A capital” (1903), primeiro romance ambientado em Belo Horizonte e escrito por Avelino Fóscolo. Na publicação intitulada “Hoje tem espetáculo: Avelino Fóscolo e seu romance”, lançada em 1987, Malard traça um amplo painel sobre a trajetória do escritor, do tempo em que viveu e das mudanças sociais, econômicas e políticas no Brasil.

Além de atuar como crítica literária, Malard prestou assessoria a órgãos acadêmicos e culturais sobre literatura brasileira e sua relação com a história.

Para Rogério Faria Tavares, jornalista e presidente emérito da Academia Mineira de Letras (AML), Malard era uma referência fundamental para quem queria cobrir, jornalisticamente, a cultura e, sobretudo, a literatura em Minas Gerais.

“Vocacionada para a sala de aula, tinha uma generosidade imensa para partilhar seu conhecimento. Não tinha preguiça de ensinar nem de discutir com os alunos o que sabia. Foi, sobretudo, uma professora e, depois, uma pesquisadora em literatura brasileira”, afirmou Rogério em entrevista ao Estado de Minas, destacando que Malard lançou estudos importantes na área, estudou grandes autores e deixou um legado relevante.

Sobre sua atuação como crítica literária, o presidente emérito da AML disse que Letícia Malard sabia fazer leituras refinadas e perspicazes das obras literárias, gerando “interpretações inteligentes, sagazes e agudas a respeito dos textos”.

“Ela foi uma pensadora da cultura, alguém que dinamizou a vida cultural de Belo Horizonte e de Minas Gerais com suas conferências, palestras e seminários. Letícia deixa um legado de valor inestimável. Tive a honra de tê-la na minha banca de doutorado como examinadora”, concluiu.

