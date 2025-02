Escola em Uberaba é parcialmente interditada por risco de desabamento

Quatro salas de aulas da Escola Municipal Uberaba, na cidade do Triângulo Mineiro, foram interditadas na tarde dessa quinta-feira (13/2) por equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O estabelecimento de ensino conta com 1.390 alunos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a vistoria foi verificado que a estrutura do complexo com as quatro salas apresentava sinais de comprometimento com risco de desabamento do telhado. "O acionamento ocorreu por volta de meio-dia, por meio de denúncia anônima de possibilidade de desabamento", complementa.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Uberaba divulgou nota informando que cerca de 100 alunos foram realocados para outras salas, sendo que a interdição parcial da escola não afeta as aulas desta sexta-feira (14/2).

"A Semed já planeja a correção estrutural, e o início depende de condições climáticas adequadas, pois a edificação antiga exige cuidados específicos e, sem laje no telhado, a manutenção só pode ocorrer em período de estiagem", diz outro trecho da nota.

Ainda conforme a pasta, paralelamente, a gestão escolar organiza a capacitação da equipe administrativa para atingir a meta de 20% de participação no curso de formação de brigadistas, conforme as diretrizes do Corpo de Bombeiros.