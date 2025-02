Trio colombiano é preso no ES com produtos furtados em MG

Três colombianos – dois homens, de 49 e 21 anos, e uma mulher, de 37 – foram presos na noite de terça-feira (13) em Barra de São Francisco, no Espírito Santo, após furtarem produtos em Governador Valadares, Minas Gerais.





A prisão foi realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com apoio da PM do Espirito Santo, após rastreamento do veículo usado no crime. Os suspeitos confessaram o furto e afirmaram revender mercadorias sem procedência em Belo Horizonte e São Paulo.





Policiais militares da 18ª Cia Independente, em Mantena, receberam informações do serviço de inteligência sobre um veículo GM Astra preto que seguia pela rodovia MGTC 381 em direção à cidade. O carro transportava os suspeitos do furto ocorrido em Governador Valadares.

A equipe de radiopatrulhamento iniciou o rastreamento e localizou o veículo passando pelo perímetro urbano de Mantena, seguindo para Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Os militares acompanharam o carro e conseguiram abordá-lo já no município capixaba, com apoio da PMES.





Durante as buscas no veículo, foram encontrados produtos furtados, materiais novos de origem duvidosa e R$ 2.110,00 em dinheiro. Os suspeitos admitiram já ter vendido parte dos produtos no trajeto.

O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Barra de São Francisco/ES, junto com os materiais apreendidos.