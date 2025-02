MG: motociclista é preso por fugir da polícia e colidir com viatura

Um motociclista foi preso por fugir de sinal de parada da polícia e bater de frente com uma viatura, na rodovia MG-111, na altura do município de Manhuaçu (MG), na Zona da Mata, nessa quinta-feira (13/2). Ele teve ferimentos leves e atingiu um policial, que teve escoriações na mão.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) realizava uma operação de trânsito quando deu sinal para o motociclista parar, na altura do quilômetro 94. Mas ele não parou no posto da operação e fugiu em alta velocidade, segundo as autoridades, ultrapassando veículos e fazendo passagens forçadas pelo caminho, no sentido Reduto.

Conforme registro policial, houve perseguição e outras viaturas foram acionadas para cercar o piloto da moto e bloquear a pista. No trecho entre os municípios de Manhuaçu e Reduto, o motociclista viu viaturas vindo pelo caminho oposto e decidiu retornar.

Ainda em alta velocidade, o motociclista se manteve na contramão e, novamente, se deparou com viaturas que realizavam o cerco. Neste momento, de acordo com a PMRv, o piloto aumentou a velocidade, colidiu de frente contra uma das viaturas e caiu em cima do Tenente Vítor, o Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do turno.

O motociclista teve ferimentos leves e o tenente, escoriações na mão. Ambos foram encaminhados à Unidade de Atendimento Intermediário (UAI) de Manhuaçu e medicados no local.

Após análise da perícia técnica, a viatura e a motocicleta foram encaminhadas para o 11º Batalhão de Polícia Militar.

A polícia constatou que o homem estava com a habilitação em dia, assim como o licenciamento do veículo. Ele assinou um termo de compromisso, se responsabilizando pelos danos na viatura, e foi preso, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Manhuaçu.