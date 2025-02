Vídeo: entenda como aconteceu o acidente com ônibus no Complexo da Lagoinha

Ainda segundo o tenente, os passageiros disseram que a viagem correu normalmente até acontecer a batida. “As vítimas relataram que a viagem seguia tranquila. Em determinado momento, o ônibus atingiu velocidade acima do normal. Não conseguiu fazer a curva na saída do viaduto, atingiu o canteiro e colidiu contra esse muro de contenção”, explica.





O acidente foi em uma das alças de saída da parte inferior do Túnel da Lagoinha, onde é permitida a circulação apenas de ônibus. No momento da colisão, um semáforo indicava que o motorista do coletivo deveria parar para dar passagem aos veículos que vinham da Avenida do Contorno sentido bairro.





Contudo, como é possível ver no vídeo acima, o motorista do ônibus seguiu direto e, por pouco, não atingiu os carros que iam em frente pelo sinal verde. Também é possível ver que o ônibus quase atinge uma das colunas do viaduto do complexo que liga a Avenida do Contorno à Avenida Cristiano Machado.

Parte da frente do ônibus ficou destruída com a colisão Ramon Lisboa/EM/D.A Press



Contenção



O acidente também provocou vazamento de combustível na pista. O Corpo de Bombeiros seguiu fazendo a contenção do óleo diesel com serragem para evitar que atingisse a rede fluvial, pois há uma boca de lobo a poucos metros do local do acidente. A entrada do combustível na tubulação poderia trazer risco de explosão na tubulação.





De acordo com a Subsecretaria de Zeladoria Urbana da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), não houve danos ao viaduto pois o local do impacto é uma área sem função estrutural. Ainda segundo o Executivo municipal, o ônibus tinha autorização de tráfego válida até novembro de 2025. “Todas as circunstâncias serão apuradas pelos órgãos responsáveis”, pontuou a PBH em nota.





Uma das alças do Complexo da Lagoinha foi parcialmente interditada para que fossem feitos os trabalhos de perícia do acidente, de remoção do ônibus e de contenção do vazamento de combustível. Porém, não foi necessário nenhum desvio para o trânsito – a exceção foi para os veículos do Move, que foram desviados para a pista mista.

