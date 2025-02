Cinco rottweilers são encontrados mortos em cidade da Grande BH

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Cinco rottweilers foram encontrados mortos na estrada Nova Granja, em São José da Lapa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (13/2). Os cachorros foram encontrados por uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente do município a partir de uma denúncia pelo Instagram. A ocorrência foi recebida pela Polícia Militar (PMMG), e a perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve no local.

O crime pode ser enquadrado na Lei Sansão, prevista na legislação de Meio Ambiente, que determinou o aumento da pena para casos de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação especificamente de cão ou gato, inicialmente de três meses a um ano, para dois a cinco anos.

A lei remete ao pitbull de mesmo nome, que teve as duas patas traseiras decepadas em Confins, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Encontrado, o autor do crime pode ter ainda um aumento na pena de um sexto a um terço em razão das mortes dos cachorros.

A pasta de meio ambiente de São José da Lapa suspeita que o autor do crime não seja morador da cidade. O secretário de Meio Ambiente, Iani de Assis Oliveira, ressalta que o município, por meio da zoonose, possui um controle dos criadouros de animais e não tem registro de tantos rottweilers.

“Um crime como esse! Como secretário, é a primeira vez que estou de frente para uma situação como essa. Acredito também que esses animais não são do município, porque a gente tem um setor de bem-estar animal hoje na secretaria do Meio Ambiente bem atuante e ativa. Então, a gente tem identificado os protetores. Até mesmo tentar achar esses locais de criação. Nunca chegou para a gente que tinha um local de criação de rottweilers, dentro do município de São José da Lapa”, lamenta Iani Oliveira.

Os animais foram encontrados em um local ermo da cidade. A médica veterinária que compôs a equipe da prefeitura que encontrou os cachorros, Rebeca de Araujo, comenta que, de cinco rottweilers, quatro eram fêmeas e aparentavam estar prenhas.

“Está todo mundo muito consternado. Foi uma cena muito chocante, muito agressiva, os cinco animais empilhados. Eram cinco rottweilers de aproximadamente 40 quilos, cada”, comenta a médica veterinária.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Com as informações colhidas pela perícia policial, as causas das mortes também devem ser identificadas. “Se Deus quiser, a gente vai encontrar quem fez isso para que ele seja responsabilizado, porque isso não pode realmente ficar impune. A vida do animal, ela não pode ser descartável desse jeito não”, finaliza Rebeca de Araújo.

Em 2024, foram registrados mais de 4,5 mil casos de maus-tratos conta animais, conforme o observatório de segurança pública de Minas Gerais. O número representa uma crescente de quase 20% em relação ao ano anterior, quando mais de 3,7 mil registros foram encontrados.

