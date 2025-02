Dengue em MG: doença já matou quatro pessoas em 2025

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O número de mortes provocadas pela dengue em 2025 subiu para quatro em Minas Gerais, segundo balanço divulgado no painel de monitoramento de casos da Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta quinta-feira (13/2). Além disso, a quantidade de casos confirmados da doença passou de 10.478 para 11.168, um aumento de 6,5% em 24 horas.

O Estado de Minas solicitou informações sobre a quarta vítima a morrer por complicações da dengue e aguarda resposta.

Neste ano, as primeiras mortes aconteceram no Triângulo Mineiro. A terceira foi notificada nessa quarta-feira (12/2). Já os dois primeiros óbitos por dengue foram registrados no início da terceira semana de 2025. A primeira paciente, de 87 anos, tinha comorbidade e morava em Iturama. Os sintomas começaram em 3 de janeiro, e o óbito foi registrado cinco dias depois.

O segundo registro se trata de outra mulher, de 82 anos, moradora de Uberlândia. Os sintomas tiveram início em 5 de janeiro, e a morte foi registrada no dia 13 do mesmo mês.

A SES reforça que a melhor forma de prevenir a doença é por meio da vacinação. Atualmente, o imunizante está disponível para crianças e adolescentes de seis e 14 anos nos postos de saúde e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.