Testes rápidos de diagnóstico de dengue serão distribuídos em Minas

O governo de Minas informou nesta quinta-feira (30/1) que iniciará a distribuição de 405 mil testes rápidos para diagnóstico de dengue. A pasta, no entanto, não divulgou uma data, mas afirmou que a população começará a ter acesso aos testes nos “próximos dias”.

"Tão logo o paciente chegue à unidade de saúde com os sintomas característicos da doença, ele deve ser acolhido e realizar a detecção por meio do teste rápido. Caso o resultado seja positivo, o manejo clínico será imediatamente iniciado, evitando assim casos graves e óbitos", explicou o subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, por meio de comunicado emitido pela assessoria do governo.

“A conduta terapêutica deve ser definida com base no quadro clínico, nos resultados de exames inespecíficos, como o hemograma com contagem de plaquetas, e na situação epidemiológica local”, completou.

Os critérios para distribuição dos testes aos municípios serão pactuados na reunião de fevereiro da Comissão Intergestores Bipartite (CIB-SUS/MG), formada pela SES-MG, gestora estadual do Sistema Único de Saúde (SUS), e secretários municipais de saúde. Tão logo seja pactuada a entrega às Unidades Regionais de Saúde (URS), os testes estarão à disposição dos municípios mineiros, pontuou o governo.

Neste ano, Minas Gerais já registrou 12.485 casos prováveis de dengue — ou seja, aqueles notificados, exceto os descartados. Desse total, 3.810 ocorrências foram confirmadas para a doença e seis óbitos estão em investigação. Até o momento, há duas mortes confirmadas por dengue no estado. Em 2024, Minas Gerais registrou 1,7 milhão de casos prováveis de dengue e 1.121 óbitos.

