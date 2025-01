Alerta vermelho em MG: 96 cidades podem ter grandes alagamentos; confira

Grandes alagamentos e transbordamentos de rios podem acontecer em 96 cidades de Minas Gerais até as 10h desta sexta-feira (30/1), segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vermelho divulgado pelo órgão prevê volume mínimo de chuva de 60 milímetros por hora.

Diante do cenário, o Inmet divulgou as seguintes orientações à população:

Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia.

Observe alteração nas encostas.

Permaneça em local abrigado.

Em caso de inundação, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A capital mineira também está sob alerta. A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que há possibilidade de pancadas de chuva de até 50 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até as 8h desta sexta-feira.

De acordo com o Inmet, as precipitações devem se intensificar devido à manutenção de um canal de umidade. Essa condição pode causar um episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul, um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuvas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país entre o fim da primavera e o verão.

Veja a lista de cidades em alerta