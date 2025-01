Temporal em BH: elevadores da Cidade Administrativa ficam sem funcionar

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Depois do temporal dessa quarta-feira (29/1), os elevadores da Cidade Administrativa, sede do governo mineiro, localizada no Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte, tiveram que passar por outra manutenção. De acordo com uma funcionária que não quis se identificar, os elevadores pararam de funcionar assim que a chuva começou a ficar mais intensa.

A servidora contou ainda que os aparelhos só voltaram a funcionar perto das 7h desta quinta-feira (30/1). De acordo com informações da Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), a chuva afetou o funcionamento parcial do sistema de chamada antecipada dos elevadores do prédio Minas.

A pasta também informou que o sistema passa por manutenção. “Para preservar o acesso ao Prédio Minas, a operação dos elevadores acontece com a presença de ascensoristas, enquanto os equipamentos aguardam o fim da manutenção”, esclarece a Seplag em nota. Ainda de acordo com a secretaria, a empresa responsável pela manutenção da Cidade Administrativa ainda “avalia as demais medidas necessárias".

Um vídeo registrado por funcionários da Cidade Administrativa mostra os elevadores abrindo e fechando no prédio Minas durante a chuva. Conforme relatos de alguns deles, o temporal também afetou o estacionamento, que ficou alagado, e o 14° andar, que registrou goteiras. A intensidade da precipitação arrancou uma das janelas do 12° andar do prédio Minas.

Conforme a Seplag, a empresa responsável pela manutenção da Cidade Administrativa foi até o local onde a janela se desprendeu e fechou o vão com um madeirite. A pasta também esclareceu que uma resolução de 2014, a partir de orientações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), proíbe a abertura das janelas dos edifícios da Cidade Administrativa. Ainda segundo uma servidora, muitos funcionários optaram por esperar a chuva passar para sair do prédio.

A Cidade Administrativa funciona normalmente nesta quinta-feira (30), mas pela manhã ainda havia muitas poças d'água no local. "A preocupação que fica é: e se chover hoje novamente, como vai ser," questionam funcionários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O acumulado de chuvas na região de Venda Nova, que abrange a sede do governo mineiro, chegou a 65,8 mm em apenas 12h entre a noite de quarta e a manhã desta quinta.