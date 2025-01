Foragido de São Paulo é preso em cidade mineira

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Condenado por tráfico de drogas e foragido de São Paulo, um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais nessa terça-feira (28/1), em Itajubá, no Sul do estado, dentro da Operação Saturação. Ele também era procurado por associação criminosa.

Além do homem, foi presa uma mulher, de 35 anos, suspeita de furtos, na mesma cidade.

Os policiais receberam uma denúncia sobre movimentação suspeita em uma residência desocupada.

Os investigadores fizeram, então, levantamentos e, com imagens obtidas do suspeito, conseguiram confirmar sua identidade no sistema policial.

No momento da abordagem, o homem tentou se passar por outra pessoa, dando nome falso e apresentando um documento de identidade fraudulento. Ao ser confrontado pelos policiais, ele admitiu sua verdadeira identidade e confessou que fugiu para Minas Gerais a fim de evitar a prisão.

Mulher

Na prisão da mulher, descobriu-se que ela foi autora de furtos na região central de Itajubá e em unidades de saúde. Os policiais flagraram sua última ação criminosa, recuperando os bens subtraídos, que foram devolvidos à vítima.

