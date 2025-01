BH: homem é preso com quase cinco mil pinos de cocaína em casa

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas depois de ser encontrado com quase cinco mil pinos de cocaína em casa. Aos policiais, ele afirmou que recebia pagamento em droga. O caso aconteceu no bairro Piratininga, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde dessa quarta-feira (29/1).

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a corporação recebeu uma denúncia anônima de que uma pessoa mantinha a casa como posto de armazenamento de drogas no aglomerado, na Rua Erva Mate. Ainda segundo a denúncia, quando a droga local acabava, os traficantes se abasteciam com o material do morador.

Os policiais, então, realizaram o cerco na rua indicada e, já de fora, visualizaram em um quarto sacos com material suspeito, similar à cocaína. A equipe entrou no local e encontrou sacolas em cima de mesas e no chão, que contabilizam 4.816 pinos de cocaína.

De acordo com os militares que atenderam à ocorrência, o homem foi questionado sobre as drogas e admitiu que armazenava o material a serviço dos traficantes da região. Ele relatou que, todos os dias, os líderes do tráfico solicitavam novos carregamentos de entorpecentes a ele, alegando que “a droga da pista acabou”.

Ainda segundo ele, os traficantes o pagavam com dez pedras de crack por dia, além da quantidade de pinos de cocaína que ele quisesse consumir. Porém, o homem não informou as identidades dos traficantes envolvidos no caso.

O homem foi preso e o material encaminhado ao Centro de Constatação de Drogas do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que segue com a investigação.