Sequestrador de ônibus em Contagem é transferido para presídio de BH

Diego Rodrigues Cordeiro, de 36 anos, o homem que sequestrou um ônibus em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa terça-feira (28/1), foi transferido para uma cela no Ceresp (Centro de Remanejamento Prisional) Gameleira, na Região Oeste de BH, na manhã desta quarta-feira (29/1).





Diego estava internado, em observação, no Hospital Municipal de Contagem, para onde foi levado na véspera, depois de ser dominado por policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) dentro do coletivo da linha 2290.

Para imobilizar o sequestrador, que antes manteve um refém, Wellington, de 58 anos, os policiais do batalhão especial tiveram que fazer um disparo de taser, uma arma de choque.





Segundo a Polícia Civil, o Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) recebeu a ocorrência ainda na terça. Diego foi autuado em flagrante delito pelo crime de sequestro e cárcere privado, ficando à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis. Segundo a delegada Fabíola Oliveira, da Divisão Antissequestro, a investigação prossegue, visando a completa elucidação dos fatos.

O sequestro

Na manhã de terça-feira, Diego, que é usuário de drogas, sequestrou um ônibus da linha 2290 em Contagem. Ele ordenou que todos os passageiros descessem do coletivo. O motorista, tremendo por sua vida, conseguiu escapar, o levou o sequestrador a fazer um passageiro de refém, obrigando-o, mediante a ameaça de um faca, a dirigir o coletivo.





A motivação para o sequestro, segundo a PM, era o filho de Diego. O sequestrador alegou que a mãe da criança não permitia que ele visitasse o filho, de 1 ano e 7 meses.





Depois de sequestrar o veículo, Diego determinou a Wellington que seguisse um caminho. Eles foram até a Rua Quintino Bocaiúva, onde a ex-mulher e mãe do filho de Diego trabalha. Wellington perdeu o controle da direção do coletivo depois de fazer uma curva na Praça Fátima e bateu num Citroen C3.







Diego seguia com o sequestrado dentro do coletivo e não queria liberá-lo. A Polícia Militar chegou ao local, junto com o Bope, e deu início às negociações para liberação do refém e para que ele se entregasse.





Após três horas, o refém foi liberado. O Bope iniciou, então, uma negociação com o sequestrador. Foram momentos tensos, pois, em determinado instante, Diego ameaçava se matar com um cabo de energia, enrolando-o no pescoço. Um dos policiais fez um disparo com a arma de choque, levando Diego a perder as forças e cair no piso do coletivo.







Ele foi dominado e retirado do veículo para uma ambulância. Diego teve que ser sedado após recobrar os sentidos porque continuava agitado. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem, onde ficou internado, em observação, até a manhã desta quarta-feira.

