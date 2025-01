BH: região Leste entra em alerta de risco geológico até sexta (31/1)

Em razão das chuvas intensas já registradas em Belo Horizonte, e a previsão de novas chuvas, a Região Leste entrou em alerta de risco geológico forte até sexta-feira (31). O aviso foi atualizado pela Defesa Civil municipal nesta segunda-feira (27/1), que já incluía a Região Centro-Sul.

Conforme o órgão, recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

A Região Centro-Sul registrou 20% do volume de chuva esperado para o mês de janeiro em apenas 12 horas. A média climatológica para este mês em BH é de 330,9mm e, apenas a regional Centro-Sul já registrou 305,8mm.

Volume de chuva

A Defesa Civil ainda informou que, com base nos últimos registros de chuva e a tendência para as próximas horas foi acrescido o volume de 20 a 40mm em relação ao alerta anterior – o previsto era de 20 a 40mm.

Agora, o total esperado é de 40 a 80mm, além de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h, até 8h de terça-feira (28/1).

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck