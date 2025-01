Sequestrador de ônibus é preso após três horas de negociação

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Após três horas de negociação, o homem que sequestrou um ônibus em Contagem, na Grande BH, foi preso pela Polícia Militar (PMMG). Pouco antes, um refém de 58 anos foi liberado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a ocorrência começou por volta de 10h30. O coletivo voltava do Centro de Belo Horizonte e, quando chegou ao Bairro Nacional, já em Contagem, o sequestrador mandou o motorista do coletivo descer. "Nesse momento, ele pegou um passageiro, apontando-lhe uma faca, e mandou que assumisse a direção", contou o coronel Flávio Godinho, comandante da 2ª Região da Polícia Militar (RPM).

Com a liberação do refém, a PM inicia uma nova negociação, tentando fazer com que o sequestrador se entregue.O local onde o ônibus parou, fica ao lado da clínica de estética, onde a mãe do filho do sequestrador trabalha. Ela agora,participa, com a PM, das negociações.