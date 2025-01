Temporal em Santa Luzia mobiliza bombeiros com 24 chamados

O temporal que atingiu Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (29/1), resultou em 24 acionamentos ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Dentre os chamados, nove foram para resgate de pessoas ilhadas em inundações, alagamentos ou correnteza.

Com alagamentos e bloqueios de vias, pelo menos quatro moradias foram danificadas pela água, mas não há registro de desabrigados, conforme a Defesa Civil municipal. O órgão informou que, entre 15h30 e 16h, o volume de chuva na cidade chegou a 17,4 mm, o que provocou os alagamentos.

O volume de chuva registrado ontem equivale a 9,7% da média climatológica para janeiro. De acordo com o Climatempo, a precipitação esperada para o mês em Santa Luzia é de 178 mm.

De acordo com os bombeiros, a maioria dos chamados foi para ocorrências de alagamentos e inundações. Nove acionamentos envolveram o resgate de pessoas ilhadas, enquanto três foram para suporte em enchentes e enxurradas. Nestas solicitações, três pessoas ficaram presas pela água nos bairros Palmital, Cristina e São Benedito, mas quando as equipes chegaram, o nível d’água já havia baixado.

Durante o temporal, os bombeiros realizaram cinco cortes de árvores caídas em vias públicas e removeram uma que atingiu um veículo. Além disso, atenderam uma ocorrência de desmoronamento e duas vistorias para avaliar riscos de queda de árvores e colapsos estruturais.

Às 17h20, com a diminuição do volume de água, algumas viaturas dos bombeiros que percorriam o município para atendimento das ocorrências foram dispensadas.

A Defesa Civil informou que o temporal causou alagamentos e interditou a Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, conhecida como Avenida do Canal, no Bairro São Benedito; a Rua dos Jatobás, no Bairro São Cosme; e a Rua São Geraldo, no Bairro Asteca. As vias já foram liberadas, mas a força da água danificou o asfalto em alguns trechos.