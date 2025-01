Vídeo: homem resgata criança de carro preso em alagamento

Em meio às fortes chuvas que provocaram alagamentos em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (29/1), um homem protagonizou um ato de heroísmo. A cena, registrada em vídeo, mostra o momento em que ele, com água na altura da cintura, se aproxima de um veículo imobilizado pela enchente, pega uma criança no colo e a retira pela janela. Assista:

Dentro do veículo, que ficou completamente submerso, também havia uma mulher. O incidente ocorreu na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, conhecida como Avenida do Canal.

De acordo com a Defesa Civil do município, além da Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha, os alagamentos também interditaram a Rua dos Jatobás, no Bairro São Cosme, e a Rua São Geraldo, no Bairro Asteca. As três vias chegaram a ser interditadas, mas já foram liberadas.

Ainda segundo a Defesa Civil do município, pelo menos quatro moradias foram danificadas pela água, mas não há registros de desabrigados.

